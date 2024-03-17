Как вырастить в саду черемшу: когда собирать урожай

Появление черемши знаменует приход настоящей весны. Это одно из самых полезных растений, которое содержит много витаминов для укрепления иммунитета. В дикой природе черемша находится под угрозой исчезновения, поэтому покупая эту зелень "из рук", мы потенциально становимся соучастниками преступления.

Однако есть отличная альтернатива – можно выращивать черемшу на собственном приусадебном участке. Как вырастить полезное растение в саду – читайте в материале OBOZ.UA.

Как вырастить черемшу

Выкапывать и пересаживать дикие растения нельзя – тем самым мы способствуем истреблению редких видов черемши. Если черемшу выращивают ваши соседи и знакомые садоводы, можно взять у них несколько кустов для пересадки в августе-сентябре.

Важной особенностью черемши является то, что она не переносит пересыхание корешков, поэтому пересаживать нужно с большим запасом земли и как можно быстрее.

Как вариант, можно вырастить черемшу из семян – их можно собрать и собственноручно, дождавшись созревания плодов.

Опытные садоводы советуют высевать черемшу под зиму. Нужно выбрать рыхлую почву и постоянно увлажнять посевы. Можно также посеять семена в контейнеры и весной, предварительно подержав в холодильнике. При посадке нужно расположить семена на достаточном расстоянии для уменьшения потребности в частом пикировании и посыпать землей на 3-4 мм.

Черемшу нужно регулярно увлажнять и подпитывать органическими удобрениями.

Правильное соседство

Нельзя высаживать черемшу рядом с ландышами, ведь ядовитые листья последних могут вызвать серьезные проблемы.

Для черемши следует выбрать полутеневое место под защитой кустарников или деревьев.

Когда собирать урожай

После раскрытия первых листьев и до появления цветоносов можно собирать урожай. Секрет щедрого урожая заключается в мульчировании компостом или перегноем – эти компоненты будут поддерживать плодородие и воздухопроницаемость земли,что не позволит разрастаться сорнякам.

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