Как вырастить укроп осенью: урожай будет через несколько недель

Появление на столе свежей ароматной зелени ассоциируется у нас с наступлением лета. Однако этот полезный элемент рациона можно получить и осенью. В частности, вырастить молодой укроп всего за три недели.

OBOZREVATEL поинтересовался секретами огородников, которые научились этому подходу. И рассказывает, как повторить их достижения с минимумом усилий и инструментов. Выращивать такой урожай можно даже на собственном подоконнике.

Чтобы посадить укроп осенью, нужно подготовить семена самого растения, любой контейнер для их высадки, имеющий дренажные отверстия, грунт – для рассады или универсальный и простой инструмент. Со всем этим нехитрым набором можно приступать к высадке.

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В соответствующий контейнер (горшок, ящик и т.п.) насыпают грунт – он должен наполнять емкость на три четверти. Землю немножко утрамбовывают, чтобы она не была слишком рыхлой и не проседала сильно от полива, а затем делают в ней небольшие борозды или углубления для семян. Семена распределяют в эти углубления равномерно и заворачивают тонким слоем почвы. В завершение процесса высева землю увлажняют, но не прямым поливом, а с помощью распылителя.

Контейнер с высеянным укропом нужно поставить в отлично освещенное место но без доступа прямого солнечного света. Для этого подойдет, например, подоконник. Поливать землю в нем нужно регулярно, но не слишком обильно. Лучше поддерживать постоянный уровень увлажнения именно благодаря распылению на нее воды, а не доливанию влаги.

Приблизительно через 10-14 дней после посева должны появиться первые всходы молодого укропа. К сбору они будут готовы, достигнув 10-15 сантиметров в высоту. Срезать листики лучше с помощью острых ножниц или ножа на высоте 3-4 сантиметра от корня. Таким образом, у растения останется достаточно ресурса, чтобы продолжить выпускать новые побеги. И с одного стебля можно будет собрать несколько урожаев.

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