Как вырастить собственные овощи, даже если нет огорода: идеальные варианты

Самостоятельное выращивание овощей может быть весьма увлекательным хобби. Но как быть, если собственного земельного участка под это нет? Эксперты по садоводству утверждают, что справиться с такой задачей можно даже прямо на балконе или подоконнике.

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Издание Express обратилось за советом по этому поводу. И собрало инструкции, как вырастить в горшках наиболее популярные овощи – помидоры, огурцы, перец, рукколу и салат-латук.

Лучше всего подобный урожай будет расти на открытом воздухе. То есть, открытый балкон или терраса станут оптимальным местом. Горшки можно выбирать как напольные, так и подвесные, также можно воспользоваться мешками из агроволокна.

Помидоры

Помидоры идеально подходят для выращивания в горшках на террасе, в подвесных корзинах, теплице или на приподнятой грядке. Высаживать их нужно в качественный компост и регулярно поливать. Место для такой грядки нужно выбирать защищенное, но хорошо освещенное солнцем.

Не забудьте в начале сезона прищипнуть наружные побеги, а высокие растения подвяжите к колышку, чтобы они не падали.

Когда на растениях появятся цветы, их можно подкормить жидким удобрением для томатов. Далее дайте урожаю полностью созреть естественным путем и только тогда собирайте его.

Перец – сладкий и чили

Эти простые в уходе растения идеально подходят для начинающих садоводов. Их можно выращивать не только на улице, но и в помещении. Перцам не нужно много места, даже на маленьком балконе они успешно уродят.

Почва для перцев должна быть хорошо дренированной, а место для выращивания солнечным. Не забывайте о регулярном поливе. Вот и все тонкости.

Руккола

Эту островатую пикантную зелень легко можно вырастить на подоконнике. Возьмите ящик для растений, наполните его богатой почвосмесью и закопайте в нее семена. Не забывайте своевременно увлажнять землю и уже через несколько дней получите первый микрогрин. Если дать руколле дозреть, то нужно будет регулярно собирать с нее листья, чтобы она продолжила приносить урожай.

Огурцы

Попытайтесь высадить этот овощ в горшок, наполненный компостом хорошего качества. Одного растения на емкость будет достаточно. И не забудьте об опоре, по которой вьющийся стебель будет расти вверх. Огурцам критически необходим обильный полив, чтобы плоды набирали вес и имели хороший вкус. Уже с середины лета можно получить отличный урожай.

Салат-латук

Этот листовой овощ достаточно просто вырастить из семян, хотя можно упростить себе задачу и приобрести готовую рассаду. Латук любит тепло и солнце и обогащенную обилием компоста землю. Преимуществом растения является то, что оно не занимает много места и хорошо чувствует себя в горшках. Но чем меньше емкость, в которой растет латук, тем регулярнее должен быть полив. В идеале – ежедневным.

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