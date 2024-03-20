Как вырастить сладкую столовую свеклу: один совет позволит получить наилучший овощ

Несмотря на то, что свекла является природным источником сахаров и одним из самых сладких овощей, некоторым людям этот корнеплод может казаться горьковатым по вкусу. Такой эффект может возникать из-за определенных особенностей выращивания овоща. И проблему можно легко исправить.

Чем именно нужно подкармливать свеклу, чтобы получить максимально сладкие плоды, узнавал OBOZ.UA. Оказалось, все дело в азоте. Его нужно вносить на грядку со свеклой, когда молодые растения сформируют первые несколько настоящих листочков. Рассказываем, какие удобрения пригодятся вам при этом.

Органические удобрения

Из органики лучшими источниками азота являются коровяк и птичий помет. Они будут наиболее эффективны в виде растворов и настоев. Также отлично сработают сидераты, или же "зеленые удобрения".

Комплексные минеральные удобрения

Если вы предпочитаете готовые минеральные смеси для подкормки своего огорода, обращайте внимание на то, чтобы в составе средства было достаточно азота. Лучше всего подойдут для весенней подкормки NPK-удобрения, которые кроме азота содержат также важные для развития свеклы фосфор и калий.

Нашатырный спирт

Это средство является водным раствором аммиака, поэтому дачники давно используют его для азотной подкормки огорода. Просто растворите две с половиной ложки нашатыря в ведре воды и полейте этой смесью грядку со свеклой.

Мочевина

Это вещество также называется карбамид и широко используется в сельском хозяйстве для подкормки растений азотом. Разводить его нужно в концентрации 30 г на ведро воды. Этого будет достаточно для разового весеннего полива, который обеспечит свеклу необходимым для ранних этапов развития количеством азота.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие удобрения нужно вносить на огороде в марте, апреле и мае.

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