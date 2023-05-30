Как вырастить сладкие дыни: уловки опытных дачников

Выращивание дыни на приусадебном участке – не такое уж сложное дело. Опытные огородники говорят, что соблюдение определенных достаточно несложных условий может подарить к концу лета отличный урожай ароматных плодов даже в северных регионах.

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OBOZREVATEL поинтересовался основными нюансами самостоятельного выращивания дынь. Их можно условно поделить на пять шагов.

Правильная посадка

Размещать грядку с дынями нужно на южной стороне участка – на солнце и в месте, защищенном от ветра. Лучше всего эта культура растет в легкой песчаной слабощелочной или нейтральной почве. Кислая реакция земли – наиболее неблагоприятное для растения условие выращивания.

Перед посадкой грядку под дыни перекапывают и вносят в нее перегной или компост с суперфосфатом. В первой половине мая приходит время закладывать семена. В одну ямку помещают 2-3 семечка. Глубина погружения в землю должна составлять 3-4 см, а расстояние между ямками – 1-1,2 метра.

Чтобы побеги не замерзли, каждую ямку накрывают литровой пластиковой бутылкой с отрезанным дном. Бутылку нужно высоко окучить песком, а через шейку влить в ямку воду температурой 40-50 градусов. После этого сверху устанавливают 5-литровую баклажку, у которой тоже отрезают дно. Такой парник лучше всего будет сохранять тепло и не даст дыне замерзнуть даже в холодную ночь.

Когда семена взойдут и на растениях разовьется первый настоящий лист, их нужно будет проредить. В каждой ямке оставляют один саженец – самый крепкий и жизнеспособный. Далее растения поливают и накрывают пятилитровкой, которая должна защищать всходы почти весь июнь.

Вдоволь солнца

Дыни должны расти на незатененном участке, чтобы получить достаточно солнечного света, чтобы быть сочными и сладкими. Впрочем, когда плоды начнут созревать, в послеполуденный зной их нужно будет защищать, накрывая большими листьями или газетами. Так дыни не спекутся.

Борьба с гнилью

Весьма распространенная среди бахчевых культур болезнь – это грибок. Он поражает и плоды и побеги, из-за чего они загнивают и погибают. Инфекция попадает на дыни из почвы, поэтому под каждый плод нужно подложить доску, кусок шифера или другое препятствие, которое защитит его от контакта с микрофлорой земли. Также корневую шейку растения прикрывают небольшим количеством песка.

Правильный полив

В теплом климате бахчевые растения выпускают корни вглубь земли, чтобы добыть себе животворную влагу. В более холодных регионах вода залегает неглубоко, поэтому дыням понадобится более поверхностная и разветвленная корневая система. Этого можно добиться, поливая растение не под корень, а в специально сделанные канавки между рядами. Полив происходит только в периоды сильной и затяжной жары. На следующий день почву разрыхляют и мульчируют, чтобы оставалась рыхлой и дышала.

Формирование куста

При коротком лете вряд ли вся завязь, которую даст дыня, сможет вырасти в полноценные плоды. Опытные огородники рекомендуют оставлять на одном кусте не больше шести плодов – остальные можно срезать, чтобы не истощали растение. Основной стебель нужно обрезать над 5-6 листком.

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