Как вырастить розмарин дома: практические советы

Розмарин чаще всего используют в качестве приправы к разным блюдам, потому что он имеет приятный аромат. Такое растение можно вырастить дома самостоятельно, если создать благоприятные условия.

OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим. Вы можете использовать свежий розмарин в любое время.

Место

Розмарин – это средиземноморское растение, привыкшее к сухому и жаркому климату, поэтому оно требует 6-8 часов прямого солнечного света каждый день. Выбирайте солнечную сторону комнаты и поставьте растение на подоконник или используйте специальные лампы для выращивания.

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Полив

Избегайте чрезмерного увлажнения, потому что розмарин быстро погибнет. Выбирайте контейнер с дренажными отверстиями на дне, чтобы жидкость не задерживалась возле корней. Перед тем как сажать растение, смешайте почву с песком, это улучшит дренаж.

Удобрения

Растение быстро поглощает питательные вещества из почвы в горшке, поэтому иногда нужно вносить удобрения. Весной и летом подкармливайте розмарин сбалансированным водорастворимым удобрением каждые 4-6 недель.

Сбор веточек

Чтобы правильно обрезать веточки, используйте ножницы или секатор. Срезайте розмарин под самый корень.

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