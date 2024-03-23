Как вырастить ранние огурцы из рассады: советы для дачников

Огурцы – один из самых популярных овощей в Украине, который выращивают практически на каждом огороде. Их свежий вкус и хрустящая текстура дополняют немало блюд, поэтому владельцы земельных участков хотят посеять растения и получить урожай как можно скорее.

Но огурцы – это довольно теплолюбивая культура, поэтому выращивать их ранней весной может быть сложно. Однако, с помощью некоторых уловок и советов от издания Добрі Новини, можно получить урожай ранних огурцов уже в мае.

Обычно огурцы в мае только начинают сеять, но огородники, желавшие полакомиться собственным урожаем как можно быстрее, нашли способ произрастить культуру даже в условиях прохладной весны.

Выбор сорта

Первым шагом к получению раннего урожая огурцов выбор соответствующего сорта. Опытные садоводы советуют выбирать самоопыляющиеся гибриды. Например: "F1 Фурор", "Шоссе F1", или такие сорта как "Гирлянда", "Домовой" и "Зозуля".

Посев

Для посева ранних огурцов необходимо использовать хорошо дренированную почву или кокосовый субстрат. Углублять семена в землю следует примерно на 0,5 сантиметра.

Держать контейнеры или горшки с растением следует при комнатной температуре. Если соблюдать правильные условия проращивания, то через 4-5 недель у вас уже будет крепкая рассада, готовая к пересадке в открытый грунт.

Подготовка рассады

Перед тем, как пересаживать огурцы, их следует закалить. Для этого нужно в солнечный день ненадолго выставлять растения во двор, чтобы они потихоньку привыкали к уличным условиям.

Подготовка грядки

За две недели до того, как вы будете высаживать рассаду в открытый грунт, нужно подкормить грядку органическими удобрениями. Для ранних огурцов очень важно находиться в плодородной среде, чтобы расти крепкими и здоровыми.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда именно следует сеять огурцы, чтобы получить ранний урожай.

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