Как вырастить очень сладкие арбузы: будут вкуснее магазинных

Арбуз – самая распространенная и любимая бахчевая культура в Украине. О знаменитых херсонских арбузах в мире уже ходят легенды. Это в целом неприхотливая культура, которая хорошо приживается в почве и дает богатый урожай.

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Саженцы арбузов не любят резких перепадов температур. Высаживать их нужно только когда установится стабильно теплая и солнечная погода. Как вырастить очень сладкие арбузы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда сажать арбузы

Период посадки зависит от погодных условий. Важно, чтобы температура воздуха днем и ночью не опускалась ниже + 12 ° С – иначе саженцы просто замерзнут. Середина и конец мая и начало июня – идеальное время для высадки бахчевых.

Основные правила посадки

В открытую почву арбузы высаживают из семян. Их можно приобрести в агромагазине – тогда они будет уже должным образом обработаны и готовы к посадке. Если вы решили высадить арбузы из собственных семян, их лучше обработать. В тканевый мешочек кладем семена и опускаем в воду на 3 часа. После этого на 30 минут перекладываем мешочек в слабый раствор марганцовки. Далее следует выложить семена на вату и оставить на 2 дня в солнечном теплом месте, пока не появятся первые ростки.

Для арбузов советуют выбрать грядку, на которую в течение сезона будет попадать достаточное количество солнца.

Нужно вырыть ямки примерно 30 см и уложить на дно стебля и листья любой травы в качестве органических удобрений. Затем сажаем арбуз. Специалисты говорят, что зелень не только наполнит корни азотом, но и будет их прогревать в случае низких температур.

Саженцы советуют поливать 1-2 раза в неделю. Когда появились первые плоды, полив следует прекратить.

Арбузы в процессе роста и развития можно подкормить калийными удобрениями. Делать это нужно уже со второй недели после посадки.

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