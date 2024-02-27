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Как вырастить на огороде пекинскую капусту: когда сеять и как правильно ухаживать

Анна Онищенко
Жизнь
2 минуты
48
Как вырастить на огороде пекинскую капусту: когда сеять и как правильно ухаживать

Пекинская капуста – это популярный овощ, ценящийся за быстрый рост и невероятно полезные свойства. Выращивать ее в огороде не сложно, если знать некоторые особенности.

Для того чтобы урожай был удачным и можно было уже совсем скоро наслаждаться свежими домашними салатами с кучей питательных веществ, Zemliak поделились советами по уходу за овощной культурой.

Для того чтобы перечислить все полезные свойства пекинской капусты, понадобится немало времени, потому что в ней питательных веществ вдвое больше, чем в белокочанной капусте. Также она содержит в себе в 5 раз больше аскорбиновой кислоты, чем в обычных салатных листьях.

Посев

Пекинская капуста довольно холодостойкая культура. Наиболее благоприятная температура для выращивания – от 13 до 21 градусов тепла.

Если вы хотите получить урожай уже через 3-4 недели после посадки, то выбирайте рассадный метод для выращивания.

При длинном световом дне капуста начинает цвести, поэтому, чтобы этого избежать, растение следует высаживать ранней весной (15-20 апреля).

При посеве в открытый грунт следует положить семена на глубину 1-1,5 см и накрыть грядки пленкой до потепления. Через 3 недели растения следует проредить и оставить между ними расстояние 10-15 см.

Почва

Лучше всего пекинская капуста растет в увлажненной, плодородной земле с кислотностью рН 5-7. Для растения идеальной будет супесчаная и суглинистая почва на окультуренных торфяниках, обогащенная питательными веществами.

Перед посадкой капусты землю следует уплотнить.

Как вырастить на огороде пекинскую капусту: когда сеять и как правильно ухаживать

Уход

Пекинская капуста не слишком прихотлива. Все что нужно, это пропалывать сорняки, регулярно, но умеренно поливать (влажность почвы должно быть 60-70%), разрыхлять междурядья, подкармливать и в случае необходимости обрабатывать от вредителей и заболеваний. В период формирования капусты дневная температура должна составлять 15-18 градусов, а ночная около 10.

Также важно соблюдать оптимальное расстояние между растениями. После того, как вы проредили капусту, можно употреблять листья в пищу.

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