Как вырастить на огороде пекинскую капусту: когда сеять и как правильно ухаживать

Пекинская капуста – это популярный овощ, ценящийся за быстрый рост и невероятно полезные свойства. Выращивать ее в огороде не сложно, если знать некоторые особенности.

Для того чтобы урожай был удачным и можно было уже совсем скоро наслаждаться свежими домашними салатами с кучей питательных веществ, Zemliak поделились советами по уходу за овощной культурой.

Для того чтобы перечислить все полезные свойства пекинской капусты, понадобится немало времени, потому что в ней питательных веществ вдвое больше, чем в белокочанной капусте. Также она содержит в себе в 5 раз больше аскорбиновой кислоты, чем в обычных салатных листьях.

Посев

Пекинская капуста довольно холодостойкая культура. Наиболее благоприятная температура для выращивания – от 13 до 21 градусов тепла.

Если вы хотите получить урожай уже через 3-4 недели после посадки, то выбирайте рассадный метод для выращивания.

При длинном световом дне капуста начинает цвести, поэтому, чтобы этого избежать, растение следует высаживать ранней весной (15-20 апреля).

При посеве в открытый грунт следует положить семена на глубину 1-1,5 см и накрыть грядки пленкой до потепления. Через 3 недели растения следует проредить и оставить между ними расстояние 10-15 см.

Почва

Лучше всего пекинская капуста растет в увлажненной, плодородной земле с кислотностью рН 5-7. Для растения идеальной будет супесчаная и суглинистая почва на окультуренных торфяниках, обогащенная питательными веществами.

Перед посадкой капусты землю следует уплотнить.

Уход

Пекинская капуста не слишком прихотлива. Все что нужно, это пропалывать сорняки, регулярно, но умеренно поливать (влажность почвы должно быть 60-70%), разрыхлять междурядья, подкармливать и в случае необходимости обрабатывать от вредителей и заболеваний. В период формирования капусты дневная температура должна составлять 15-18 градусов, а ночная около 10.

Также важно соблюдать оптимальное расстояние между растениями. После того, как вы проредили капусту, можно употреблять листья в пищу.

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