Как вырастить лимон из косточки: простая инструкция

Лимон – настоящий кладезь полезных витаминов и микроэлементов. Опытные флористы говорят, что лимонное дерево можно легко вырастить дома – конечно же, не столько ради урожая, сколько в качестве прекрасного украшения.

Комнатный лимон можно увидеть в многочисленных домашних оранжереях. На этапе роста его можно ставить даже на подоконнике. Как вырастить лимон из косточки – читайте в материале OBOZ.UA.

Как вырастить лимон из косточки

Понадобится немало терпения – соблюдая все советы и правила, собственные лимоны можно получить через 4-5 лет.

Лимонное дерево любит много влаги, поэтому не забывайте о регулярном поливе. Лучше выбрать для него затененное место. Растение начинает активный рост в феврале-марте и прекращает в ноябре.

Лимонное дерево можно вырастить следующими способами:

из семян – пригодятся косточки;

вегетативно – через черенки, прививки или отводки.

Прежде всего, обратите внимание, что семена должны быть свежими. Косточку следует взять из созревших плодов без признаков заболеваний.

После сушки или хранения при комнатной температуре семена теряют свою свежесть, но все еще есть шанс, что они прорастут.

Лучше заранее подготовить значительное количество косточек – где-то и повезет, из нескольких семян точно появятся ростки. Оптимально высадить не одно растение. Не все дойдут до этапа плодоношения, ведь в домашних условиях некоторые из них могут заболеть или прекратить рост и развитие.

Пошаговая инструкция

Тщательно просушите косточки и подождите, пока они прорастут под пленкой. Затем следует убрать защитный слой – ростки должны привыкать к комнатным условиям. Лимонное дерево любит влагу, однако переувлажнение приведет к появлению грибковых спор и корневой гнили. Летом лучше поливать три раза в неделю, а зимой достаточно двух. Еженедельно необходимо протирать листья цитрусовых от пыли. Не забывайте о регулярном опрыскивании водой. Весной следует пересадить лимон в больший горшок, что соответствует потребностям роста. Лимонному дереву нужны удобрения на основе цинка, бора, марганца (подкармливать можно периодически, раз в две недели). Важно формировать крону дерева. По мере роста следует удалять центральный побег на расстоянии 20 см от земли.

Медная проволока поможет ускорить плодоношение. Ее прикладывают на расстоянии 1-2 веточек от основания и связывают так, чтобы она легко вдавливалась в кору. Эта методика будет способствовать образованию питательных веществ, стимулирующих появление плодовых почек. Через 6-12 месяцев проволоку нужно удалить, а травмированное место лучше перевязать полиэтиленовой лентой.

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