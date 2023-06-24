Как вырастить красивые туи: советы по летней и осенней подкормке

Популярность туй для выращивания в саду объясняется тем, что это растение хорошо приживается в нашем климате, довольно быстро растет и дает большую вечнозеленую массу, которую можно использовать совершенно по-разному. Например, в качестве непроглядной, но весьма красивой живой изгороди.

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Но все же туям нужен правильный уход. Без него они могут начать желтеть, буреть и засыхать. OBOZREVATEL разбирался, как правильно ухаживать за этим растением.

Без подкормки не справиться

Чтобы туя росла здоровой, ее следует обеспечить оптимальной дозой питательных веществ. Это не только стимулирует ее развитие, но и обеспечит ветвям пышность и красивый цвет. А еще сделает кусты более устойчивыми к неблагоприятным условиям и болезням. Главный принцип при внесении удобрений – умеренность. Лучше дать растению меньше подкормки, чем перебрать с ней.

Как часто нужно удобрять туи?

Это растение достаточно требовательно к усвоению минералов и питательных веществ. Оптимальная регулярность подкормки, по словам опытных садоводов, это трижды в год:

в марте-апреле;

в первой половине июля;

осенью – на рубеже сентября и октября.

Чем удобрять туи? Время года имеет значение

Одним универсальным препаратом для подкормки туй не обойтись. Потребности растения изменяются в зависимости от сезона.

Ключевая составляющая весенне-летних удобрений – это азот. Он позволяет растению быстро формировать новые побеги и делать крону более густой. Неважно, будет это жидкое удобрение для полива или сухое для внесения в почву напрямую. Но если вы решите воспользоваться удобрением пролонгированного действия в виде гранул, следует помнить, что его можно применять только весной.

Что касается осенней обработки, то здесь уже важно обеспечить тую калием, магнием и фосфором, которые помогут ей лучше перезимовать. Азот в это время сделает молодые побеги слишком уязвимыми к низким температурам.

Подходят ли для туй органические удобрения?

Безусловно. Органику сложнее передозировать, в отличие от готовых минеральных удобрений. Кроме того, она обеспечивает растение не только питательными элементами, но и полезными почвенными микроорганизмами, а также улучшает структуру субстрата, делает его более рыхлым и проницаемым для воды и воздуха.

Все это способствует укреплению растения и повышению его стойкости к заболеваниям. Поэтому навоз или компост можно смело вносить под туи раз в год. Чаще использовать органику нет необходимости.

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