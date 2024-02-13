Как вырастить клубнику на зависть всем и каких ошибок следует избегать: полезные секреты

Клубника – та ягода, ради которой стоит держать огород. Она хорошо приживается и дает обильный урожай. Но можно помочь ей не просто уродить, а дать крупные и сочные ягоды. Для этого нужно обеспечить клубнике правильный уход уже весной.

OBOZ.UA узнал, что советуют для выращивания клубники опытные огородники. И каких ошибок нужно любой ценой избегать.

Снимайте мульчу

Если вы покрывали грядку с клубникой на зиму мульчей, снимать ее нужно, как только растает снег. Растения не должны преть в земле.

Вовремя защищайте клубнику от вредителей

Наиболее типичными насекомыми-вредителями клубники являются долгоносик и паутинный клещ. Они способны оставить вас совсем без урожая. Но бороться с ними, когда они уже завелись на грядке, очень сложно, проще провести профилактику, разрыхлив землю на грядке, обработав кустики бордоской жидкостью и золой. Делать это нужно до того, как насекомые проснутся и нападут на клубнику.

Обеспечьте качественный полив

Клубника требует щедрого полива весной, когда кустики просыпаются и выпускают новую зелень. Чтобы лучше удержать воду в земле, ее можно покрыть неплотной мульчей, такой как сено. А вот после появления завязи полив нужно сократить, чтобы ягоды не выросли водянистыми. После сбора урожая количество воды снова увеличивают.

Правильно удобряйте

При внесении удобрений под клубнику следует проявлять осторожность с азотом. Он пустит все силы растения в выращивание листьев и ягоды могут оказаться мелкими и не сладкими. Поэтому азотом растение подкармливают ранней весной, когда оно зацветает и завязывается – минеральным комплексом, а после завершения плодоношения и в начале осени – фосфором и калием.

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