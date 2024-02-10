Как надо поливать огурцы, чтобы не выросли горькими: советы

Чтобы вырастить щедрый и качественный урожай, нужно обращать внимание на множество нюансов: от типа почвы до правильных подкормок. Однако иногда несмотря на на все усилия огурцы вырастают мелкими и ощутимо горчат.

Опытные огородники говорят, что причина потери вкуса, прежде всего, в ошибках при поливе. Как нужно поливать огурцы, чтобы они не были горькими – читайте в материале OBOZ.UA.

Почему огурцы начинают горчить

Есть две версии, почему огурцы начинают горчить. Одни говорят, что причина – в сухости почвы и недостаточном поливе, другие утверждают, что всему виной – избыток влаги. Специалисты отмечают, что первое объяснение имеет рациональную основу.

Полив до начала цветения

Важное замечание: если рассада растет в открытом грунте на грядках, не забывайте, что естественные осадки тоже считаются поливом. Так что единого правила не существует, учитывать нужно и дожди.

Эксперты отмечают, что до начала цветения обильный полив нужно проводить не реже одного раза в неделю. Что касается объема влаги, то на 1 кв. м площади нужно не менее 5 л.

Полив, когда появились завязи

Как только появятся первые завязи, полив следует существенно увеличить – до трех раз в неделю. При этом на 1 кв. м потребуется примерно 10 л воды.

Полив перед сбором урожая

С начала августа и до окончательного сбора урожая, полив рекомендуют сократить – достаточно будет одного раза в полторы недели, а воды на 1 кв. м нужно не больше 3-4 литров.

Какой водой поливать огурцы

Огородники часто пренебрегают важным нюансом: для качественного полива важна также температура воды. Категорически запрещено поливать огурцы холодной водой. Во-первых, в летнюю жару это будет для растений невероятным стрессом. Во-вторых, такой полив может стать причиной возникновения болезней, в том числе грибковых, и существенного сокращения плодоношения.

Следует поливать огурцы отстоянной водой. Например, утром наберите в ведра или бочку воду, оставьте настаиваться, а поливать начинайте уже на следующий день.

Струю воды следует направлять так, чтобы корневая шейка куста осталась сухой. Шланг лучше не использовать, чтобы не заболачивать грядку, лучше взять лейку без насадки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем подкормить огурцы, чтобы урожай был больше, а растения – более выносливыми.

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