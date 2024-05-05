Как вырастить хороший урожай картофеля: ошибки, которые портят все

Май – самое время сажать картошку. И кажется, что ничего сложного в этом процессе нет. Однако многие огородники совершают ошибки, которые потом сказываются на урожае.

Потому OBOZ.UA поинтересовался лайфхаками экспертов, как добиться от картофеля максимальной урожайности за счет правильной посадки. Правил не так много, но их следует придерживаться, чтобы осенью иметь хороший результат своих усилий.

Обратите внимание на почву и климат

Селекционеры вывели немало сортов картофеля, приспособленных к совершенно разным условиям выращивания. Поэтому, выбирая посевной материал, учтите эти нюансы и приобретите именно тот, который будет лучше всего чувствовать себя на вашем огороде. Конечно, другие сорта тоже, скорее всего, успешно вырастут, но урожай будет не столь богатым.

Позаботьтесь о качестве семян

Если вы используете картофель собственного выращивания, как посадочный материал, не забудьте его перебрать. Все, что подгнило, испортилось или повредилось, придется выбросить – оно не только не даст урожая, но и может вообще не прорасти. Купленный материал тоже следует дополнительно осмотреть.

Обработайте клубни

Даже внешне здоровые клубни могут содержать возбудителей болезней или микроскопические яйца вредителей. Поэтому перед посадкой материал следует обработать профилактическими препаратами. Используйте их в точном соответствии с инструкцией.

Сажайте в теплую землю

Для того чтобы картофель хорошо прижился, земля на грядке должна прогреться до 8-10 градусов тепла. В более холодном грунте клубни могут загнить. Если посадить овощ поздно, он может не успеть созреть.

Выберите правильную глубину

Если заложить посадочный материал слишком глубоко, он будет дольше прорастать и это отразится на урожайности. Поверхностная посадка может привести к пересыханию материала. Поэтому перед тем как высаживать картофель, обратите внимание на почву на вашем огороде и подготовьте ямки для высадки соответствующей глубины. В среднем это будет 8-10 см. В легких песчаных почвах можно закладывать клубни немного глубже, в тяжелых глинистых – выше.

Соблюдайте правильное расстояние

Между рядами картофеля на огороде должно быть достаточно места, чтобы кусты можно было время от времени окучивать и чтобы растения не конкурировали за место для корневой системы. Обычно ряды располагают в 60-70 см друг от друга, а кусты в рядах – в 30-40 см. Этого достаточно, чтобы растения получали достаточно света и воздуха, а еще воды во время дождя.

Позаботьтесь о подкормке

Перед тем, как сажать картофель, весь участок следует перекопать, потому что овощ любит хорошо дренированную легкую почву. А непосредственно в лунки можно добавить удобрения. Органика сделает землю более рыхлой, что нравится растению, а минеральные удобрения в достаточной степени обогатят ее питательными веществами. Также, если почва на вашем огороде имеет кислую реакцию, нейтрализуйте ее с помощью соответствующих средств, например извести.

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