Как вырастить голубику в саду: как правильно посадить и ухаживать

Голубика – ягода, которая в последние годы приобрела чрезвычайную популярность. Ее сладкий и свежий вкус делает ее саму по себе прекрасным десертом, а также отличным ингредиентом блюд и напитков. А еще выяснилось, что выращивать голубику далеко не так сложно, как считало большинство дачников.

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Да, придется позаботиться о комфортных для растения условиях – правильной почве, защите от ветра и доступе к солнечному свету. OBOZ.UA рассказывает, как обеспечить голубике оптимальные условия, чтобы она начала приносить хороший урожай в вашем саду.

Основная хитрость в выращивании голубики заключается в правильной подготовке почвы. Ягода не растет в тяжелой глинистой земле. Именно поэтому придется проделать достаточно значительную подготовительную работу, чтобы обеспечить растению правильные условия.

Если грунт глинистый, то его нужно будет сделать более легким и более дренированным, чтобы вырастить голубику. Чтобы правильно подготовить место для высадки куста, нужно вырыть яму площадью примерно 40 х 40 см и 35 см глубиной. Это посадочное место наполняют верховым торфом. Он обеспечит нужную растению кислотность. Идеальный показатель pH для голубики составляет от 3,5 до 5.

Песчаные и супесчаные почвы подходят для выращивания ягоды лучше, но их тоже нужно готовить. Содержания питательных веществ в подобной земле недостаточно, поэтому ее нужно обогатить, подмешав примерно на половину объема верхового торфа – именно он является идеальным субстратом для голубики.

Следить за кислотностью участка придется и при выращивании ягоды. При этом поможет внесение в почву коллоидной серы. На один куст достаточно будет использовать 20-30 г вещества. Его равномерно рассыпают по земле вокруг ствола растения. Сера при этом заодно защитит растение от развития грибка. Если земля на вашем участке прото недостаточно закислена для выращивания голубики, хватить одной такой обработки весной, чтобы получить хороший урожай. Если реакция почвы ближе к нейтральной, коллоидную серу нужно будет вносить дважды – весной и осенью.

Остальной уход за голубиной существенно не отличается от других садовых культур. Ее нужно вовремя поливать и защищать от болезней и вредителей, а также обрезать кусты, чтобы они оставались здоровыми и правильно распределяли полученную пищу.

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