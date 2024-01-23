Если нет дачи: какие овощи можно вырастить в контейнерах на балконе

Отсутствие дачи или приусадебного участка – не повод отказываться от свежих овощей. Вырастить культуры можно даже в контейнерах на балконе – и речь не только о луке и зелени.

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Хороший балконный урожай можно собрать и с огурцов, баклажанов или перца, главное – выбрать правильные сорта. Какие овощи можно вырастить в контейнерах – читайте в материале OBOZ.UA.

Огурцы

Начнем с самой простой и популярной культуры. Компактные сорта огурцов произрастают до 50-60 см в высоту, и им не нужна подвязка. Подойдут широкие контейнеры или подвесные корзины. Важная оговорка: огуречные листья восприимчивы к грибковым заболеваниям, поэтому в первую очередь нужно обеспечить достаточную циркуляцию воздуха. Минимальная глубина емкости должна составлять 25-30 см. Огородники рекомендуют для балконного выращивания сорта: "Атлет", "Аншлаг F1", "Дебют", "Легенда F1".

Помидоры

В основе качественного урожая помидоров – три основных нюанса:

нужно выбрать достаточно большую емкость; подготовить надежную опору; позаботиться о удобрениях и регулярном поливе.

Лучше всего выращивать на балконе помидоры черри. Минимальная глубина контейнера для помидоров составляет 25-30 см. Приблизительная урожайность зависит от сорта. Обратите внимание на варианты: "Балконное чудо", "Пиноккио", "Талисман", "Чери", "Японский комнатный".

Перец

Перец может плодоносить круглый год. Для выращивания на балконе подойдут острые и сладкие сорта. Специалисты советуют следующие варианты: "Халапеньо", "Чили", "Бабье лето", "Кармен", "Пиковая дама". Перец в контейнерах следует размещать на южных, юго-восточных и юго-западных подоконниках, где есть больше света. Лучше выбрать контейнеры емкостью 8-10 л и глубиной от 18 см.

Баклажаны

Многие не рискуют выращивать на балконе баклажаны – а зря. Сорта "Универсал" и "Лолита" идеально подойдут для домашней рассады. Баклажанам нужны подкормки и влажная почва. Обратите внимание: кусты баклажанов – довольно раскидистые, поэтому для стеблей нужна опора. Минимальный размер емкости: глубина – 16-20 см, объем – 16-20 л. В один контейнер следует сажать одно растение.

Горошек

Бобовые культуры также отлично приживутся на балконах. Плодоносить они начинают уже через несколько месяцев. Гороху нужна опора, так как эта культура растет ввысь. Диаметр контейнера можно выбрать любой, а глубина должна составлять 15-17 см. При этом огородники советуют соблюдать расстояние между растениями в 7-12 см.

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