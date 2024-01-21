Как вырастить гигантские гортензии: эксперт озвучил три правила

Гортензии украшают сад своими пышными цветами и яркими зелеными листьями. Начинает цвести куст весной и до сильных морозов. Хотя растение не чувствительно к низким температурам и может пережить зиму, все равно необходимо обеспечить благоприятные условия для роста и развития.

Видео дня

Эксперт по садоводству под ником @hoselinkofficial опубликовал видео в социальной сети TikTok, где поделился полезными советами. По его словам, три правила ухода за гортензией обеспечат пышное цветение и стремительный рост.

В конце лета образовываются молодые нежные почки, которые готовятся к цветению следующего сезона, но жесткие погодные условия могут повредить побеги, что приведет к потере цветов. Поэтому следуйте следующим советам, чтобы этого избежать.

Обрезка

Эксперт отметил, что гортензии будут пышно цвести и развиваться в течение вегетационного периода, если их правильно обрезать.

Подготовьте острый, продезинфицированный секатор или садовые ножницы. Удалите все поврежденные и больные веточки. После этого вы можете обрезать растение до самого каркаса, как показано на видео.

Свет

Важно обеспечить растению достаточно света, который будет попадать на все ростки. Обрежьте лишние побеги в центральной части куста.

Высота

Последним шагом является уменьшение высоты гортензии. Куст должен быть до 30-40 см в высоту. Такая длина будет способствовать новому росту и развитию.

По словам эксперта, нужно обязательно обрезать чуть выше двойной почки, чтобы обеспечить как можно больше цветоносов.

Такие простые действия будут способствовать обильному цветению весной.

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