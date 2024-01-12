Как достичь пышного цветения орхидеи: секреты полива и подкормки

Хозяйки часто выбирают орхидею из-за ее красоты, экзотичности и необычных, ярких цветов. Но растение привередливо в выращивании и требует особого ухода, поэтому нужно прилагать больше усилий и времени, чтобы увидеть пышное цветение.

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OBOZ.UA нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим. Регулярный полив и подкормка – это важные факторы, влияющие на рост и развитие орхидеи.

Полив

Хозяева должны постоянно следить за состоянием растения, все зависит от сорта, температуры в квартире и места. Хотя орхидея любит влагу, но избыточный полив может иметь негативные последствия, например, желтые листья и загнивание корней.

Больше всего вазон требует воды летом, тогда нужно поливать растение раз в неделю. Зимой достаточно увлажнять один раз в две недели, а осенью и весной – раз в 10 дней. Внимательно следите за наполнением горшка, субстрат должен немного подсохнуть перед очередной поливкой.

Увлажнение следует проводить утром или вечером, это лучшие часы для увлажнения.

Поместите горшок с дренажными отверстиями в миску с водой на 20-30 минут и орхидея сама "решит" сколько воды ей нужно.

Подкормка

Лимонный сок – это натуральное удобрение, наполняющее растение необходимыми веществами и микроэлементами.

Смешайте несколько капель сока с литром отстоявшейся воды комнатной температуры. Поливайте орхидею один раз в месяц, этого достаточно, чтобы появились новые бутоны и растение начало цвести.

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