Как вырастить дома перец чили: особенности ухода

Острый перец чили станет отличным дополнением к разнообразным блюдам. Название, кстати, не связано с одноименной страной, а происходит от ацтекского слова, что означает в переводе "красный".

Перец чили иногда путают с черным горьким перцем, но это совершенно разные культуры. OBOZ.UA разбирался, как вырастить дома эту острую красную культуру.

Когда начинать посадку

Посев семян на рассаду можно начинать уже в феврале-марте или даже в январе-феврале в регионах с теплым климатом.

Высадка в открытый грунт происходит в период бутонизации, когда среднесуточная температура поднимется до +15 +17℃. Почва должна быть легкой и водопроницаемой.

Как поливать перец

Перец чили нуждается в обильном и частом поливе, особенно во время цветения и плодоношения. Следите, чтобы почва на грядке не пересыхала, иначе качественного урожая ждать бесполезно. В летнюю жару понадобятся ежедневный полив, а в засуху придется даже поливать грядки дважды в день.

Чем подкормить перец

В начале периода вегетации в почву следует внести удобрения, содержащие фосфор и магний. При созревании плодов нужно уменьшать количество азота.

Как сажать перец

Можно приобрести готовую почвенную смесь, а можно приготовить ее самостоятельно, смешав некислый верховой торф, перегной и речной песок в равных пропорциях.

Семена следует подготовить к посадке: опустить их в слабый раствор марганцовки на 30 минут, завернуть во влажную ткань и подождать при температуре 25 ℃, пока они начнут проклевываться.

Далее семена с побегами нужно положить во влажную почву на глубину 5-10 мм. Расстояние между ними должно быть не менее 5 см.

Лучше всего сеять семена в торфяные горшки или обычные контейнеры, которые затем следует накрыть пленкой или стеклом и до появления всходов.

Когда высаживать в грунт

На стадии формирования у сеянцев первых почек можно высаживать перец на открытые грядки. Следите за тем, чтобы среднесуточная температура установилась на уровне 15-17 ℃.

На грядке нужно сделать ямки на расстоянии 30-40 см при междурядьях 60 см. Перец также высаживают гнездовым способом, по схеме 50х50 см – при этом нужно положить в одну ямку по два сеянца. Глубина должна быть такой, чтобы сеянец погрузился в нее к корневой шейке.

Дополнительно в каждую ямку можно положить по одной столовой ложке минерального удобрения и тщательно перемешать с грунтом. Затем осторожно извлеките из горшка сеянец с земляным комом и пересадите на грядку. Последний этап – мульчирование. Замульчуйте перец торфом и при необходимости подвяжите кустики к опорам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, при какой температуре правильно проращивать рассаду.

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