Как вырастить дома красивые мальвы: инструкция по уходу

Мальвы – одни из самых популярных в Украине садовых цветов. Они радуют глаз большим спектром красивых оттенков и обильно цветут. Эти растения можно достаточно просто вырастить из семян самостоятельно.

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Издание Homes and Gardens пообщалось с экспертами, чтобы узнать, как это сделать. И как ухаживать за мальвами, чтобы они долго и ярко цвели.

Где выращивать мальвы

Для достижения наилучших результатов при выборе места этих растений следует помнить несколько вещей. Мальвам необходим хорошо дренированная, обогащенная компостом или другой органикой почва. К кислотности земли они не слишком требовательны, но лучше чувствуют себя в слабощелочных почвах.

Также этим растениям требуется много солнечного света. А еще защита от ветра, который может сломать их высокие стебли.

Мальвы можно выращивать в горшках. Но важно помнить, что емкость должна быть достаточно глубокой, чтобы вместить длинную корневую систему растения. В поливе такие растения будут нуждаться чаще, ведь почва в горшке просыхает достаточно быстро.

Когда и как сажать мальвы

Чтобы помочь саженцам мальвы сформировать крепкую корневую систему, их нужно проращивать в достаточно больших горшках диаметром 10 см. В открытую почву растение высаживают в начале лета или в начале осени. Расстояние между стеблями должно составлять около 60 см. Поскольку это выносливые растения, им не понадобится специальная защита от мороза.

Чтобы мальвы хорошо прижились, лунку, в которую их высаживают, сначала обогащают компостом. А после посадки растение обильно поливают.

Хорошо будет дать мальве опору для высокого стебля. Это могут быть прочные садовые колышки или бамбуковые стебли, к которым растение можно прикрепить мягкими стяжками. В таком случае ветер не сможет сломать мальву.

Семена цветка можно высевать под накрытие весной. Или в начале лета, если вы закладываете их в открытый грунт. Также обеспечьте такой мальве опору и выставьте ее на солнечное место.

Как ухаживать за мальвами

Эти растения достаточно устойчивы к засухе, поэтому в частом поливе не нуждаются. Если же вы решите подпитать их водой, то вносите ее под корень, а не опрыскивайте цветок.

Чтобы усилить цветение растения, его можно подкормить азотно-фосфорно-калиевыми удобрениями в равных пропорциях перечисленных веществ.

Обрезка стеблей после цветения растения улучшит его внешний вид. Однако стоит подождать, пока семена разовьются и созреют, если вы хотите, чтобы мальва самозасеялась на участке, или планируете собрать материал.

Как размножать цветок

Если вы вырастили большую мальву, у которой от основания отходит несколько побегов, вы можете размножить ее делением. Делать это лучше весной, когда почва хорошо прогреется и растение снова начнет расти.

Осторожно извлеките мальву из земли и разделите на несколько частей с хорошо укоренившимися и распустившимися почками. Далее саженец высаживают, как обычно.

Кроме того, вы можете размножать мальвы семенами. Эти цветы представляют собой весьма успешные самосевы, но вы можете собрать их семена и посадить там, где пожелаете. Семена готовы, когда они становятся коричневыми и легко достаются из коробочки. Хранить их лучше в сухой банке под крышкой в темном и прохладном защищенном от мороза месте.

Чтобы прорастить мальву весной, заложите семена в 10-сантиметровый наполненный субстратом для рассады горшок, а сверху присыпьте их на 0,5 см песком. Затем полейте субстрат и накройте пакетом, сделав в нем несколько отверстий для вентиляции. Всходы появятся через несколько недель.

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