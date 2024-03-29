Как вырастить дома фисташки: подробная инструкция

Уже давно не секрет, что собственноручно можно вырастить не только зелень, овощи и цветы, но и экзотические фрукты. Манго, авокадо уже не удивляют никого, зато далеко не все знают о том, что в домашних условиях можно вырастить и теплолюбивые фисташки.

Несмотря на то, что всем нам известные орехи, родом из тропических стран, селекционеры вывели сорта, которые можно вырастить даже на украинском дачном участке. OBOZ.UA подготовил подробную инструкцию, чтобы каждый дачник мог полакомиться вкусными и домашними фисташками.

Выбор сорта

Для домашнего выращивания подходят карликовые сорта фисташек, отличающиеся повышенной урожайностью и вкусовыми качествами. Наиболее популярные из них:

Кыргызская;

Горная жемчужина;

Альбино.

Когда высаживать фисташковое дерево

Как правило, саженец высаживают в открытый грунт или весной, до набухания почек, или осенью.

Место для посадки

Для начала выберите максимально солнечное место в своем саду, которое будет защищено от сквозняков. Также фисташковое дерево плохо чувствует себя рядом с другими культурами из-за особенностей своей корневой системы. Поэтому расстояние между растениями должно составлять примерно 3-5 метров.

Почва

В природе фисташковые деревья растут в бедных песчаных и каменистых почвах в пустынных тропических районах Европы, Африки и т.д.

Поэтому для посадки на дачном участке нужно обеспечить хороший дренаж и аэрацию почвы. Также подойдут плодородные суглинки со слабощелочной реакцией.

Посадка саженца

Размер ямы для высадки саженца должен быть чуть больше корневой системы растения. Обычно он составляет примерно 30–50 литров. На дне ямы следует разместить кирпич или гальку, засыпать его сперва речным песком, а затем плодородной почвой так, чтобы образовалась горка. Перед высадкой саженец можно замочить в растворе стимуляторов корнеобразования. Высаживать растение нужно осторожно. Его ставят на горку из почвы, расправляют корни, чтобы не травмировать их и постепенно присыпают остатками земли. В завершение растение обильно поливают большим количеством воды (30 литров) и мульчируют почву, чтобы на поверхности не образовалась сухая корочка.

Полив

Фисташки не переносят переувлажнения, поэтому поливать их нужно умеренно, давая почве просохнуть между процедурами. Если на улице сухая погода, то обильно поливать деревья нужно раз в неделю.

Поскольку фисташковые деревья растут в засушливых условиях, необходимо обеспечить им схожие условия. Поэтому когда растению исполнится три года, поливать его следует только в случае крайней необходимости. Таким образом, корневая система будет лучше развиваться в поисках влаги.

Подкормка

В первый год после посадки саженец не нуждается в дополнительной подкормке. Однако, когда дерево повзрослеет, его следует подкармливать комплексными удобрениями не менее 2-3 раз в год. Лучшие для подкормки моменты это:

Весной в период вегетации;

Во время бутонизации;

В период плодоношения;

После окончания плодоношения перед подготовкой к зиме.

В первую половину сезона следует использовать преимущественно азотные и калийные удобрения. Во вторую половину, то есть ближе к осени – калийные и фосфорные.

Обрезка

Как и большинство деревьев, фисташку следует обрезать дважды в год, весной (после набухания почек) и осенью, чтобы сформировать компактную, разветвленную крону и стимулировать раннее плодоношение.

Подготовка к зиме

После последней подкормки в сезоне, перед зимним периодом, почву вокруг фисташкового дерева обязательно мульчируют толстым 15 сантиметровым слоем. Чтобы избежать переувлажнения, следует также накрыть мульчу пленкой для отвода дождевой воды.

Молодые деревья также нужно укрывать агротекстилем, уделяя особое внимание стволу.

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