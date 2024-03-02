Как вырастить дома большой куст алоэ: полезные советы

Алоэ – это популярное суккулентное растение, известное своими многочисленными лечебными свойствами. Его сок используется для заживления ран, ожогов, при проблемах с пищеварением, в уходовой косметике и т.д.

Выращивать алоэ дома не сложно, ведь это растение довольно неприхотливо. OBOZ.UA собрал несколько советов, которые помогут вам правильно сажать и заботиться о растении, чтобы оно было полезно в течение многих лет.

Как посадить алоэ

Алоэ можно выращивать как из семян, так и размножать побегами.

Посев семян обычно производят в конце зимы или в начале весны. Для этого следует на дно горшка насыпать дренаж, сверху присыпать его песчаной смесью и положить семена.

Далее следует держать растение в помещении, где температура около 20 градусов. Не допускайте попадания на нее прямых солнечных лучей и регулярно увлажняйте почву.

Когда сеянцам исполнится 30 дней, следует пересадить их в индивидуальные емкости.

Для размножения алоэ побегами используют такую же почвосмесь, что и для посева семян. Отсоедините молодой листок алоэ от корня родительского куста и посадите в горшок. Когда он даст корни и начнет расти, ухаживайте за ним, как за взрослым растением.

Как ухаживать за алоэ

Свет

Алоэ любит свет, поэтому стоит выращивать его на южном подоконнике. Если растение долгое время стояло в тени, то к прямым солнечным лучам его следует приучать постепенно.

Температура

Летом алоэ хорошо растет при обычной комнатной температуре, но зимой рекомендуется хранить растение при температуре не более 14 градусов.

Влажность воздуха

В общем, растение нормально развивается при любой влажности воздуха, но если он будет слишком сухим, на кромке листовых пластин могут образоваться коричневые пятнышки.

Полив

В течение вегетационного периода растение поливают, как только поверхность почвы подсохла. Однако следите за тем, чтобы не переувлажнить землю и во время полива не налить воду внутрь листовой розетки, так как это может привести к загниванию корней и ствола.

Пересадка

Пересадку алоэ производят только при необходимости. Обычно молодые кусты подвергают данной процедуре 1 раз в пару лет, а более взрослые – 1 раз в 4 года.

Ранее OBOZ.UA публиковал посевной календарь на март.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.