Как вырастить чеснок на подоконнике: простой трюк с водой

Впереди зима и свежих овощей и зелени даже в магазинах станет меньше. А те, что будут, будут стоить немалых денег. Между тем, обеспечить себя витаминами можно и своими силами. Например, вырастив чеснок на зелень, а то и на зубчики прямо у себя на подоконнике.

OBOZREVATEL рассказывает, как это сделать правильно. Понадобятся только здоровая и сочная головка чеснока с ближайшего базара или магазина, маленькая пластиковая бутылка и немного воды.

Возьмите головку чеснока, которую планируете проращивать, и срежьте с нее верхушку. Не отрезайте слишком много, чтобы не повредить сердцевину, где расположена почка.

Затем разрежьте небольшую пластиковую бутылку так, чтобы в ней удобно разместилась ваша головка чеснока. Вставьте овощ так, чтобы его нижняя часть была в бутылке, а надрезанная верхняя – немного выше ее края. Налейте внутрь воды, чтобы корневая часть чеснока оказалась слегка погруженной. Но ни в коем случае не допускайте, чтобы овощ касался дна емкости, это приведет к его загниванию.

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Разместите бутылку с чесноком в хорошо освещенном месте. В идеале это должен быть восточный подоконник, где больше всего света в первой половине дня. Пока растение будет прорастать, следите за состоянием воды – как только она начнет делаться мутной или темнеть, заменяйте ее чистой.

Уже в скором времени чеснок начнет давать молодые зеленые побеги, которые можно употреблять в пищу. Они пикантны на вкус и богаты питательными веществами.

Но на этом можно не останавливаться. Когда растение отрастит мощную корневую систему, его можно будет перенести в почву для дальнейшего выращивания. Лучше брать специальную почвосмесь для овощей, но сгодится и универсальная. Вам понадобится столько небольших горшков, сколько растений вы хотите получить. Или можно взять ящик для растений и высадить несколько штук сразу. Разделите пророщенную чесночину на зубчики и посадите в землю так, чтобы она полностью покрывала каждый зубчик. Поливайте растение регулярно, но умеренно – чеснок не любит переувлажнения. И постарайтесь обеспечить растениям 6 часов прямого солнечного света каждый день.

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