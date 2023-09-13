Где нельзя сажать озимый чеснок: как сделать это правильно

К огородным работам, которые проводят осенью, относится посев озимых культур. Они позволяют в следующем сезоне побыстрее получить урожай. К культурам, пригодным к такому выращиванию, относится, в частности, чеснок.

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Озимый чеснок дает более крупные и сочные плоды с крепкой кожурой и созревает еще в июле. Когда и как его лучше высаживать, узнавал OBOZREVATEL.

Оптимальным временем для высадки озимого чеснока является период примерно в 3-4 недели до первых заморозков. За это время растение должно успеть укорениться, но при этом не начать прорастать зеленью, посколько из-за этого растение может замерзнуть и погибнуть.

Для осеннего высаживания чеснока выбирают участок на солнце – овощ должен получать много света, чтобы эффективно сформировать корни. Но важно выбирать грядку, в которую не вносили перегной не менее 2-3 месяцев.

Также не стоит высаживать озимый чеснок туда, где летом росли картофель, свекла, морковь, редька и лук. Неудачным выбором будет также место, где до этого рос чеснок. А вот хорошими предшественниками для овоща являются фасоль, перец, горох, кабачок, огурцы, пшеница и тыквы.

Чтобы подготовить участок для высадки чеснока, его примерно за две недели до этого перекапывают на 20 см вглубь. Чтобы улучшить качество грунта, в него вносят песок, опилки и перегной в равных количествах.

Зубцы чеснока закапывают в землю на 10-15 сантиметров. Расстояние между рядками на грядке должно быть 20-25 см, а между растениями – 10 см. Перед погружением зубчика в землю, дно ямки посыпают песком. Это убережет семена от загнивания. Также опытные огородники рекомендуют мульчировать грядку с озимым чесноком, чтобы он не замерз, когда ночи станут холодными.

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