Как вырастить большую клубнику: три секрета и чем подкормить весной

Сезон клубники – это всегда счастье для дачника. Особенно если удается вырастить крупные, сладкие и сочные ягоды. Не хуже, чем на полке в магазине. И сделать это на собственном участке не так уж сложно.

Эксперты утверждают, что правила выращивания ягоды совсем несложны, а результаты дают впечатляющие. OBOZ.UA собрал основные из них.

Вовремя меняйте грядку

Клубнику нельзя выращивать на одном месте дольше четырех лет подряд. Она истощает почву и ягоды получаются мелкими и кислыми, а урожай бедным.

Поливайте, но соблюдайте меру

Чтобы ягоды клубники выросли крупными, растение должно получать влагу в период цветения и формирования завязи. Нельзя допускать пересыхания земли и следует также укрыть ее мульчей для удержания влаги. Когда ягоды начнут созревать, полив необходимо несколько сократить, чтобы они не выросли водянистыми.

Защищайте от насекомых

Основными вредителями клубники являются долгоносики и паутинные клещи. Они способны полностью уничтожить урожай еще до того, как он успеет созреть. Чтобы уберечь ягоду от этих насекомых, важно своевременно разрыхлять почву на грядке, вносить в нее золу, обрабатывать растение бордоской жидкостью и применять соответствующие химикаты.

Вносите достаточно питательных веществ

Чтобы приготовить питательную жидкость для клубники, необходимо в трети ведра чистой теплой воды растворить по чайной ложке борной кислоты и марганцовки, 2 столовых ложки нашатырного спирта и несколько капель йода. Полученный концентрат разводят ведром воды и подливают готовой смесью клубнику из расчета 300-400 мл на один куст.

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