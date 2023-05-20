Как вырастить большие и сладкие арбузы: простые советы

Большинство огородников считают, что арбуз – плод солнцелюбивый и может расти только в южных регионах Украины. Первое утверждение действительно справедливо, но при правильном подходе сладкую ягоду можно вырастить в любом огороде.

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OBOZREVATEL поинтересовался, как правильно подойти к выращиванию растения. Оказалось, что секретов совсем немного.

В северных регионах лучше выращивать арбузы с помощью теплицы или парника. А сорт следует выбирать гибридный – он будет более устойчивым к специфике климата.

Чтобы прорастить семена в твердой оболочке, следует сначала на час замочить их в теплой воде. Всплывающие семена непригодны для проращивания – их можно выбросить. Остальные после того, как вода остынет, кладут в контейнер, накрывают пленкой и дают им время выпустить ростки.

Выращивать арбузы на рассаду лучше в смеси универсального грунта и перегноя с добавлением минеральных удобрений. Смесь закладывают в стаканчики с дренажным отверстием и семена углубляют в нее на 4 сантиметра. Пересаживать в парник рассаду можно, когда на ростках появится по три листочка. Участок под парник должен быть на солнце.

Открытая почва под арбузы должна быть супесчаной. Хорошо, если перед этим в ней росли картофель, капуста, бобовые, морковь или лук.

Переносить побеги в землю можно, когда закончатся весенние заморозки. Обычно это конец мая.

Перед тем, как высаживать арбузы на огороде, землю под них нужно разрыхлить и обогатить компостом. Расстояние между саженцами должно быть 25 см. Лучше всего до конца июня держать их в тепличных условиях, чтобы обезопасить от малейшего риска перепада температур.

Приблизительно через неделю после переноса саженцев в грунт, под них нужно внести с поливом аммиачную селитру. А еще через 7 дней начать добавлять в воду минеральные удобрения. Земля под растениями также требует регулярного разрыхления.

Арбуз – плод сочный, поэтому в поливе он нуждается в обильном и частом. Но после того как растение зацветет, количество воды нужно сократить вдвое. Если на этапе завязи и созревания подливать арбузы слишком сильно, они вырастут несладкими и безвкусными.

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