Как вырастить ароматную мяту дома в бутылке: легкий и эстетичный способ

Мята – очень инвазивное растение, быстро захватывающее огромные площади. Поэтому тем, кто хочет выращивать мяту, советуют высаживать ее не в открытый грунт, а в контейнеры, чтобы контролировать размножение. Одним из самых эстетичных способов является так называемая "вертикальная грядка" – конструкция из больших пластиковых бутылок, которая позволит выращивать действительно много мяты и делать это хоть во дворе, хоть в городе на балконе.

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Чтобы изготовить такую грядку, вам понадобится три 5-литровые баклажки, универсальная почвосмесь и немного времени. OBOZ.UA рассказывает о правильной последовательности действий.

Возьмите три пластиковых бутылки – у одной отрежьте верх, остальные две обрежьте сверху и снизу. Они должны легко собираться в высокую цилиндрическую конструкцию и крепко держаться вместе.

Соберите бутылки, вставив их друг в друга и любым удобным способом проделайте несколько отверстий в дне для дренажа, а также в стенках трубки – для проращивания мяты. Отверстия должны быть достаточно широкими до 1 см в диаметре, поэтому удобнее всего будет прожигать их с помощью паяльника.

Обязательно проделайте сквозные дыры в месте, где одна бутылка накладывается на другую. Это нужно для того, чтобы скрепить их между собой с помощью проволок или стяжек.

Следующей соберите систему полива. Возьмите пластиковую бутылку объемом хотя бы в литр. В крышечке проделайте отверстие и вставьте в него систему для капельницы. Подвесьте бутылку вверх дном над емкостью для мяты.

Заполните "вертикальную грядку" грунтом. Возьмите свежие побеги растения, очистите их от листьев, оставив только верхнюю пару листочков, подрежьте кончики стеблей и вставьте этими срезами в отверстия в бутылках. Сверху в грунт заведите шланг от капельницы и запустите медленную подачу воды. Заполняйте бутылки с водой по мере их опорожнения.

Уже скоро стебли приживутся и пустят корни. А через несколько недель мята разрастется и покроет собой всю поверхность грядки, а вы сможете начать собирать урожай свежей зелени.

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