Как выглядят самые большие в мире жуки: топ-10 видов

Жуки, или как их называют в науке – твердокрылые, являются одной из самых многочисленных групп живых существ на планете. Ученым известно более 400 тысяч их видов. Среди них встречаются как совсем крохотные создания, так и настоящие великаны.

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OBOZREVATEL рассказывает о десятке таких гигантских жуков. Некоторых из них можно встретить даже в Украине.

Жук-атлас (Chalcosoma atlas)

Свое название вид получил в честь древнегреческого титана Атласа. Это самый крупный вид из семьи Пластинчатоусых. Длина тела жука-атласа варьируется в пределах 4-11 см, причем самцы заметно крупнее самок. Встречается вид на большей части Юго-Восточной Азии.

Кавказский жук (Chalcosoma chiron)

Это еще один гигантский представитель семьи Пластинчатоусых. Более того, он родственен с жуком-атласом. Размеры тела кавказских жуков составляют 8-12 см у самцов и 5-6,3 см у самок. Встретить кавказского жука можно, несмотря на название, не на Кавказе, а в Малайзии и Индонезии.

Рогач-жираф (Prosopocoilus giraffa)

Другое название этого вида – жирафовый жук-олень и он является самым крупным представителем семьи Рогачевых. Голова создания украшена выразительными разветвленными рогами. А длина тела может достигать 12 см, почти половина из которых как раз на рога и приходится. Живут рогачи-жирафы во влажных лесах Азии – преимущественно во Вьетнаме, Таиланде, Индии и Филиппинах.

Жук-актеон (Megasoma actaeon)

Этот обитатель Южной Америки отличается рекордной массой тела. Одна взрослая особь жука-актеона весит примерно 150 грамм, а вес его личинки при этом достигает 240 грамм. В длину этот великан вырастает примерно до 5-12 см, самцы значительно крупнее самок. В частности, потому, что у самок отсутствуют рога.

Жук Уоллеса (Batocera wallacei)

Длина тела этого создания может достигать 21-24 см. Из них только 6-8,5 см это собственно туловище жука. Остальные приходятся на длинные массивные антенны. Заметить жука Уоллеса можно в Папуа-Новой Гвинее, Индонезии и некоторых районах Австралии.

Жук-слон (Megasoma elephas)

И снова представитель семьи Пластинчатоусых. Самцы вырастают до 12 см в длину, а самки – до 7 см. Вес такого жука может составлять до 35 граммов. Выделяют эти создания среди других сородичей волоски золотистого цвета, которые растут по всему телу. На самом деле их панцирь черный или коричневый. Обитают жуки-слоны в дождевых лесах Южной и Центральной Америки.

Жук-олень (Lucanus cervus)

Это самый большой жук, которого можно встретить в Украине. Сравнение с оленем, как и другие более 1000 видов, этот рогач заслужил за огромные челюсти, действительно похожие на оленьи рога. Они гораздо более выразительны у самцов. Длина его тела достигает 7,5 см, хотя рогач обыкновенный может вырасти и больше. Эта цифра учитывает и рога, которые могут составлять почти половину всего размера. Обитает рогач обыкновенный в Европе, Передней Азии и, возможно, встречается в Северной Америке.

Королевский голиаф (Goliathus regius)

Средняя длина тела королевских голиафов достигает 8,5-9,6 см, но они могут вырастать и до 11-12 см. Выглядит существо весьма массивно и весит при этом примерно 100 граммов. Своим рогом, присутствующим только у самцов, оно может ощутимо ранить. Обитает такой боец в экваториальной Африке и предпочитает жизнь на деревьях, а не на земле.

Жук-геркулес (Dynastes hercules)

Создание длиной до 18 см (это самцы, средний размер самки составляет 8 см) очень любит передвигаться методом полета. Что делает его одним из самых больших летающих насекомых. При этом пугаться такого "вертолета" не стоит – жуки-геркулесы питаются древесиной и плодами. Обитают они в Центральной и Южной Америке, а также на Карибских островах.

Дровосек-титан (Titanus giganteus)

А чемпионами по размерам среди жуков являются дровосеки-титаны. Тело создания имеет длину 12-17 см. И встреча с этим великаном может быть весьма неприятной, ведь своими мандибулами усач-титан вполне способен разрезать человеческую кожу. Что и говорить, если он может разламывать небольшие ветки. Еще одна особенность вида – способность шипеть. Так эти жуки отпугивают хищников. Что касается ареала обитания, то они живут в тропических лесах Боливии, Перу, Колумбии, Эквадора и Бразилии.

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