Что делать, если укусила пчела или оса: спасительная инструкция

Летом часто случаются случаи, когда человека жалит оса, пчела или шершень. Если вы аллергик, это может привести к негативным последствиям.

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Количество летальных исходов от укусов пчел или ос втрое больше, чем от змеи. OBOZREVATEL рассказал, как правильно нужно поступать в такой ситуации.

Чтобы избежать нежелательных последствий, нужно соблюдать определенные правила.

Старайтесь не пользоваться духами с сильным запахом, потому что это только привлекает насекомых и так они смогут быстрее вас найти.

Когда вы видите, что к вам приближается пчела, то не делайте резких движений, лучше вообще замрите, потому что если начнете ее отгонять, то она вас ужалит, думая, что вы представляете опасность.

Мороженое, сладкие напитки, фрукты и сладости очень привлекают насекомых. Внимательно смотрите, чтобы оса не попала в ваш ротик. Потому что это самые опасные укусы.

Также осторожно ведите себя возле цветущих деревьев или кустов, там могут быть пчелы или шершни, которые воспримут вас, как потенциальную угрозу.

Не открывайте окна после заката, если у вас нет антимоскитных сеток. Вечером осы и пчелы возвращаются к своим гнездам и могут залететь в ваш дом.

Если вас все-таки укусило насекомое, главное не паникуйте. Сначала удалите жало, которое пчела оставила на месте укуса (оса и шершень такого не делают). Затем тщательно промойте кожу мыльной водой и смажьте антисептиком, йодом или спиртом.

Приложите холодный компресс или лед. Также можно приготовить солевой компресс самостоятельно. Для этого размешайте одну чайную ложку соды или соли в стакане воды, смочите чистую салфетку и приложите к больному месту. Обязательно примите антигистаминное средство.

Если у вас началась аллергическая реакция, или насекомое ужалило в рот, или лицо, вы чувствуете слабость и учащенное сердцебиение, вам немедленно нужно обратиться к врачу.

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