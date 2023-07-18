Как выглядит самая старая в истории собака, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса. Видео

Собаки – это верные друзья человека и их хозяева хотят, чтобы они жили подольше. Средняя продолжительность жизни четырехлапых примерно 13 лет, но все зависит от породы собаки, здоровья и условий обитания.

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В Книге рекордов Гиннеса зарегистрирован пес-рекордсмен, которому уже 31 год. Это самая старая собака в истории человечества.

Пес по имени Боби живет в Португалии. Он родился 11 мая 1992 года и имеет еще трех братьев и сестер, а в феврале 2023 года попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самая старая собака.

Боби – чистокровный Рафейро ду Алентежу. Это португальская порода собак, в среднем живущих от 12 до 14 лет.

Предыдущим старейшим псом был австралийский пес Блуи, который родился в 1910 году и умер в возрасте 29 лет и 5 месяцев.

Также OBOZREVATEL публиковал мнение ученых по поводу продолжительности жизни домашних любимцев. Ученые выделили пять ключевых факторов социальной среды собаки – благополучие района, доход семьи, время общения с детьми и другими животными и возраст владельца.

Одним из ключевых факторов, влияющих на долголетие домашнего питомца является возможность общения с другими собаками.

Также здоровье животных было лучше в семьях, где нет детей, или где только один-два ребенка

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, могут ли собаки узнавать своих матерей, братьев и сестер. Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.