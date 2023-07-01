Что влияет на продолжительность жизни собаки: ученые раскрыли секрет

Хозяева хотят, чтобы их собаки жили подольше, потому что они являются частью семьи. Поэтому владельцы часто задумываются о продолжительности жизни домашнего любимца.

Видео дня

Собаки в среднем живут до 15 лет, на это влияют разные социальные и физические факторы. Научный журнал Evolution, Medicine & Public Health опубликовал исследования ученых по этому вопросу.

Американские ученые опросили владельцев домашних животных о том, как обычно собаки проводят свой день, какие условия проживания, чем питаются и часто ли посещают ветеринара.

На продолжительность жизни влияют гены собаки. Ученые выделили пять ключевых факторов социальной среды любимца – благополучие района, доход семьи, время общения с детьми и другими животными и возраст владельца.

Выяснилось, что в семьях с финансовыми и бытовыми трудностями животные были здоровее и подвижнее, а общение с родственниками и близкими друзьями семьи положительно влияло на их самочувствие.

Одним из ключевых факторов, влияющих на долголетие домашнего питомца является возможность общения с другими собаками. Для них это гораздо важнее, чем дорогостоящий корм или наличие игрушек.

Здоровье животных было лучше в семьях, где нет детей, или где только один-два ребенка, а вот в многодетных семьях, общее состояние любимца было хуже.

Также ученые обнаружили связь между размером дохода семьи и частотой заболевания у собак. Состоятельные владельцы могут чаще возить любимца к ветеринару, а семьи с меньшим доходом уделяют немного внимания состоянию здоровья собаки, поэтому они болеют чаще.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие вкусности опасны для собак, потому что даже маленький кусочек может привести к летальным исходам.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.