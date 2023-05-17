Как выглядит самая маленькая в мире собака: фото рекордсменки

Чихуахуа – самая маленькая порода собак в мире. Недавно в США зафиксировали новый рекорд – выбрали наименьшую среди наименьших. Ею стала двухлетняя Перл, имеющая рост всего 9,14 см и вес 553 г.

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Победа Перл – отличный пример "качественной" генетики. Предыдущую рекордсменку звали Милли, и она была тетей Перл. Подробнее о собачьих рекордах рассказало издание Daily Mail.

Рекорды Милли и Перл

В августе 2022 года Перл официально признали самой маленькой собакой в мире. Ее предшественница Милли имела 9,65 см роста и держала рекорд с февраля 2013 до своей смерти в 2020 году.

Чихуахуа Перл родилась в Орландо 1 сентября 2020 года и весила 28 г. Ее хозяйка Ванесса Сэмлер отметила, что Перл любит полакомиться курицей и лососем.

Согласно недавнему исследованию, маленькие собаки с короткими мордами обычно имеют независимый, своенравный и непоседливый характер. Госпожа Сэмлер говорит, что ее Перл – исключение из правил: она послушна, покорна и очень спокойна.

Чихуахуа стали известны с середины XIX века. Породу назвали в честь мексиканского штата Чиуауа. По распространенной версии, эти собаки были выведены в Мексике много столетий тому назад.

В США чихуахуа попали в конце 1800-х годов. Они завоевали расположение местных модниц и выступали в качестве модного аксессуара.

Рекорды Зевса

А самой высокой собакой в мире в 2011 году признали немецкого дога Зевса, который имел более 1,2 м роста, 70 кг веса и ежедневно ел более 14 кг корма. Его предшественник, тоже немецкий дог по имени Гигант Джордж, был ниже всего на 2,54 см.

Владелица Дениз Дорлаг, из штата Мичиган, США, рассказывала: "Зевс был таким огромным, что маленькие дети считали его конем. И мы постоянно слышали: "у вас есть седло для этой лошади?" или "это собака или это пони?" Это было очень весело".

К сожалению, Зевс умер в 2014 году в возрасте шести лет, но его имя все еще в Книге рекордов Гиннеса.

Соревноваться с ним попробует еще один великан, тоже Зевс, имеющий колоссальный рост 1,05 м и живущий в Бедфорде, Техас, со своей владелицей Бриттани Дэвис.

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