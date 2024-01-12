Как выбрать горшок для орхидеи: капризному цветку подойдут не все

Орхидея, которую мы так любим выращивать дома, относится к довольно необычному типу растений. В науке они известны как эпифиты. Такие растения в дикой природе не укореняются в почве, а цепляются корнями за деревья и плетутся по ним вверх, получая большинство воды и питательных веществ из воздуха. Это и послужило причиной того, что домашним орхидеям нужны довольно нетипичные горшки.

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Как выяснил OBOZ.UA, идеальным выбором для цветка станет прозрачный пластиковый горшок. Именно он позволит правильно следить за состоянием корней цветка.

Впрочем, эксперты по домашнему цветоводству убеждают – глиняная емкость тоже хорошо подойдет, если она имеет дренажное отверстие (а лучше несколько) в дне. Ведь орхидея плохо переносит даже небольшой застой воды в горшке. Поэтому лишняя жидкость обязательно должна вытекать наружу. Наличие отверстий или проемов важно также для правильного полива цветка.

Как выбрать горшок для орхидеи

В первую очередь рассмотрите вариант приобрести прозрачный пластиковый горшок. Так вы сможете в любой момент легко осмотреть почвенную среду и постоянно наблюдать, как она высыхает. Прозрачные стенки также позволят внимательно следить за состоянием корней – проверять их на наличие вредителей или гниения, а также не упустить момент, когда им станет тесновато.

Если вы все же хотите приобрести глиняный горшок, выбирайте вариант без глазури. Он пропускает воздух и влагу, что так необходимо орхидее. И не забудьте о дренажных отверстиях.

Как подобрать горшок для пересадки орхидеи

Если вашему растению пора переселиться в большую емкость, не пытайтесь сразу дать ему намного больше пространства. Диаметр нового горшка должен быть всего на 2-3 сантиметра больше предыдущего. Слишком много места в емкости может привести к застою воды и повредить корни орхидеи.

Не беспокойтесь о большой декоративности емкости для орхидеи. Она должна быть, прежде всего, функциональной. Если вам все же хочется поставить цветок во что-то красивое, рассмотрите возможность приобрести декоративное кашпо. Так вы получите красивую емкость, которая вписывается в интерьер и будете постоянно иметь возможность легко вынуть из нее цветок вместе с горшком для полива или проверки его состояния.

Правильная пересадка орхидеи

Пересаживать растение можно только в период покоя, когда оно отцвело. Вынимать цветок из старого горшка нужно аккуратно, чтобы не повредить корешки. Если достать его проблематично, можно на несколько минут замочить его корни – так он легче выйдет наружу.

После этого важно отряхнуть все остатки субстрата и осмотреть состояние корневой системы. Все загнившие и поврежденные корешки нужно удалить. Используйте только острый продезинфицированный инструмент, а срезы сразу обрабатывайте измельченным активированным углем.

Если пересаживать растение пришлось из-за появления вредителей в почве, корни придется дополнительно обработать. Определите тип вредителя и воспользуйтесь для лечения соответствующим специальным средством.

Чтобы безопасно вернуть пролеченное растение в старый горшок, емкость обязательно нужно продезинфицировать. Не помешает подобная процедура и новому горшку.

На дно обязательно уложите слой дренажа, а грунт используйте только специализированный. Универсальные смеси и даже смеси для цветущих растений орхидеям не подходят.

Поставьте цветок в центр емкости и аккуратно засыпайте его субстратом с боков, пока он крепко не встанет на место. Но не пытайтесь натрамбовать как можно больше субстрата – это может повредить корни.

После пересадки полейте орхидею методом погружения. Возьмите горшок и поставьте его в большую емкость с мягкой отстоянной или отфильтрованной водой так, чтобы она затекала через верхний край, но не покрывала ствол и листья. Через 10-15 минут достаньте горшок и дайте стечь из него всей лишней влаге.

Когда из емкости перестанет капать вода, перенесите орхидею на ее обычное место и обеспечьте ей оптимальные условия – большое количество рассеянного света и температуру в районе 20 градусов тепла.

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