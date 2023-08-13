Как выбрать фирменный аромат для дома: почему это очень важно

Аромат в доме создает уютную атмосферу и оказывает положительное влияние на настроение и самочувствие. Это зависит не только от уборки, запаха духов, ароматических палочек или свечей.

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Хозяйки даже не задумываются о том, насколько аромат важен для жителей. Издание Homes and Gardens узнало у экспертов, как выбрать фирменный запах для дома.

Не нужно использовать в каждой комнате различные ароматические свечи, потому что запахи смешиваются и могут создать резкий аромат или даже вонь.

75% наших воспоминаний могут быть вызваны одними только запахами, поэтому создание хорошего аромата в доме поможет не только успокоиться, но и создать приятные воспоминания гостям, которые хорошо провели у вас время.

Чтобы правильно выбрать аромат, нужно следовать нескольким советам.

Подумайте об атмосфере, которую вы хотите создать

Атмосфера в доме зависит не только от красивого дизайна и мягкой мебели, но и запаха комнат. Выбирайте аромат, который дополнит ваш интерьер и расскажет о ваших предпочтениях.

Если у вас светлый дизайн пастельных тонов, то можете выбрать нотки запаха осени и зимы. Это могут быть запахи специй, напоминающие, например, Рождество.

Если вы хотите создать светлое и легкое пространство, то цветочная или фруктовая свеча подойдет лучше всего.

Освежитель воздуха

Свечи – это не единственный вариант, чтобы наполнить приятным ароматом свой дом. Ароматические освежители воздуха также могут быть отличным вариантом, если у вас есть домашние животные или маленькие дети. Потому что они могут задеть свечу, и это приведет к нежелательным последствиям.

Выберите правильные места в доме

Необходимо найти баланс между всеми комнатами, чтобы запах постепенно распространился по всему дому. Слишком много свечей могут испортить атмосферу.

Выберите места, где вы получите максимальную отдачу от аромата – ванная, коридор, гостиная или спальня.

Существует много способов создания фирменного аромата, независимо от того, обращаетесь ли вы к профессионалу или попробуете самостоятельно дома, экспериментируя со смесями эфирных масел. Тщательно обдумайте, какие ароматы доставляют вам удовольствие и навеивают хорошие воспоминания и экспериментируйте с этим, чтобы создать идеальный запах для себя.

Если вы пытаетесь выбрать аромат для дома, который понравится всем, тогда ваниль – лучший выбор. Ученые обнаружили, что ваниль все еще занимает первое место среди любимых запахов большинства людей.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как самостоятельно сделать свечу без использования химии, чтобы дома приятно пахло.

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