Как восстановить дряблый спатифиллум за 10 минут: простой трюк

Спатифиллум, который также называют "женское счастье" – это популярное комнатное растение, которое ценится за красивые цветы и неприхотливость в уходе. Однако иногда владельцы этого растения замечают, что листья стали засохшими и опущенными вниз.

Это обязательно вызывает беспокойство у любителей комнатных растений, но все не так плохо, как может показаться, на первый взгляд. Издание Еxpress поделилось действенным методом, который поможет оживить ваш спатифилум менее чем за 10 минут.

Наверное, как владелец этого растения вы знаете, что спатифилум любит влажную почву, поэтому его нужно регулярно поливать. Однако иногда этого недостаточно.

Очень распространенной причиной того, что "женское счастье" увядает то, что ему банально не хватает влаги, поэтому чтобы быстро и эффективно восстановить растение следует сделать следующее.

Наберите в раковину, ванну или тазик небольшое количество воды; Поставьте горшок с дряблым спатифиллумом в воду не более чем на 10 минут; Достаньте и дайте лишней влаге стечь, чтобы предотвратить загнивание корней.

После этой процедуры ваше растение непременно будет выглядеть лучше. Если в вашем доме достаточно сухой воздух, спатифиллум следует поливать чаще, или замачивать его в воде 2-3 раза в неделю.

Также, если вы не хотите ставить горшок в воду, можно попытаться обильно полить растение сверху, пока вода не начнет вытекать из дренажных отверстий, а затем дайте излишней жидкости стечь. Это также должно улучшить состояние вашего "женского счастья".

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