Как вежливо отменить собеседование: правила делового этикета

Знание правил делового этикета – основа эффективного сотрудничества. Вы будете иметь конкурентное преимущество на рыке труда, будучи профессионалом, который знает свое дело и при этом показывает воспитанность, хорошие манеры и умение вести переговоры.

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Однако ситуации бывают разные, и иногда приходится отменять собеседования. Худшее, что вы можете сделать – это просто игнорировать звонки и сообщения рекрутера. OBOZREVATEL рассказывает, как вежливо объяснить отказ во встрече.

Почему нельзя игнорировать рекрутера, если о собеседовании уже договорились

Отказывать людям всегда неприятно, но можно отменить собеседование так, чтобы довольными (или, по крайней мере, не обиженными) остались все. Даже если вы уже откликнулись на предложение, однако подумали и решили, что работа или зарплата вам все-таки не по душе (или сложились другие непредсказуемые обстоятельства), можно отменить собеседование, не забывая о правилах этикета.

Нельзя притворяться, что вы забыли о встрече, игнорировать сообщение рекрутера, не отвечать на его звонки или вообще блокировать номер. Это точно не самый лучший план действий.

В разы растет вероятность того, что вы тоже попадете в "черный список" компании. А рекрутер может рассказать о вашем неприемлемом поведении коллегам из других фирм. Так что игнор потенциального работодателя, если о встрече уже было договорено заранее, может прославить вас как очень ненадежного работника. Вы даже рискуете попасть в потенциальную базу априори неприемлемых кандидатов.

Как вежливо отменить собеседование

Первое правило воспитанного человека: писать или звонить с известием об отмене встречи следует как можно раньше.

Если вы не любите телефонные разговоры – напишите сообщение. Например, по следующему образцу:

Приветствие, напоминание о себе ("Это Иван Котигорошко, у нас было назначено собеседование на должность менеджера по продажам на вторник, 12 сентября, 11 часов"). Уведомление, что, к сожалению, вы не сможете присутствовать на собеседовании. Краткая и понятная причина отказа. Извинения ("Прошу прощения, что пришлось изменить планы"). Обходительное прощание ("Желаю успеха в поиске достойного кандидата, уверен, что нужный специалист найдется как можно быстрее").

Пункт третий может показаться несколько неприятным. Многие предпочитают просто отменить встречу, не объясняя причины отказа. Однако этот пункт лучше не пропускать. Честно сообщите, что вам не подходит в вакансии: график, зарплата, обязанности, местоположение офиса, невозможность работать дистанционно и т.д.

Рекрутеры собирают и анализируют причины отказа. Для них это важная информация, которая в будущем поможет оптимизировать процесс поиска работников. Можно сообщить о причинах очень тактично, например: "мне импонирует предложенный график и социальный пакет, однако я рассматриваю возможность хотя бы частично дистанционной работы. Каждый день ездить в офис мне неудобно", или "вакансия очень интересна, но я не уверен, что обязанности и должность приведут меня к карьерной цели, к которой я стремлюсь".

Если вы забыли о собеседовании

Жизнь весьма изменчива и непостоянна, особенно в условиях войны. Ежедневные хлопоты, воздушные тревоги, тяжелые новости или трудности в личной жизни могут сбить вас с толку. Как следствие – внезапно вы осознаете, что забыли о собеседовании.

Вы чувствуете неловкость и сомневаетесь, звонить ли рекрутеру постфактум – встреча ведь все равно уже не состоялась. Согласно правилам этикета, позвонить по телефону или написать сообщение нужно. Разговор, возможно, будет не очень приятным, но, извинившись, вы точно будете чувствовать себя лучше.

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