Как вести себя в транспорте: правила этикета для детей

Любой ребенок с раннего возраста начинает попадать в ситуации, где приходится взаимодействовать с другими людьми, а значит, требует изучения правил этикета. Современные требования больше концентрируются не столько на хороших манерах и попытке произвести впечатление, сколько на создании комфортной для всех среды, где не нарушались бы ничьи границы.

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Одной из ситуаций, где избегать излишнего дискомфорта, очень важно, являются поездки в общественном транспорте. OBOZREVATEL рассказывает, как этикет может помочь ребенку во время передвижения по городу.

Дети нуждаются в общении больше, чем взрослые, поэтому телефонные разговоры подростков могут быть буквально бесконечными. Но в общественном месте, еще и таком людном, как транспорт, это может оказаться неуместным. Поэтому нужно учить ребенка откладывать длительные звонки на время, когда он будет в более комфортной для этого обстановке. А также не повышать голос во время разговора. Ведь лишний шум может сильно мешать другим людям. Не говоря уже о выслушивании чужих секретов.

Кстати, что касается лишнего шума: прослушивание музыки через динамики телефона или другого гаджета в любом общественном месте – страшный моветон. К сожалению, об этом правиле знают даже не все взрослые.

Но это были советы относительно акустического дискомфорта, а как быть с физическим? Его может вызвать объемный школьный рюкзак. Надетый на спину, во время движения он может толкать других пассажиров и даже наносить им травмы. Поэтому рюкзак нужно снять и держать перед собой или развернуть так, чтобы он оказался спереди и ребенок мог придерживать его и контролировать его движения.

Кстати, ставить школьную сумку на свободное пассажирское место тоже считается нарушением этикета. Ее нужно держать на коленях, если ребенок сидит, или в руках, если стоит. Если кому-то из компании детей досталось сидячее место, то в таком случае вежливо будет предложить взять на руки самый габаритный багаж.

Ну и в отношении любой еды в транспорте. Лучше отложить момент наслаждения любимым мороженым или даже яблоком до момента, когда поездка будет закончена. Ведь едой можно испачкать других пассажиров или салон транспорта, а некоторые продукты и блюда сильно пахнут, что может раздражать некоторых людей. Да и в конце концов это просто неудобно – пытаться поесть в шатающемся на ходу салоне.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как этикет советует делать другим людям замечания, чтобы не обидеть их.

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