Как вести себя в театре: правила этикета, соблюдение которых обязательно

Театральный этикет формировался на протяжении веков. Высокое искусство считалось прерогативой аристократов, поэтому обращали внимание на все аспекты: от одежды до манер.

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Есть некоторые правилаа этикета, о которых зрители часто забывают. Можно ли вызвать актеров аплодисментами, если спектакль опаздывает и почему не стоит бежать в гардероб или во время поклонов – читайте в материале OBOZREVATEL.

Правило 1

Иногда аплодисменты являются проявлением невоспитанности: например, в ситуации, когда опоздание спектакля составляет не более 5-10 минут, а зрители начинают активно хлопать, вызывая актеров на сцену. Задержка обычно связана с форс-мажором, и организаторы решат проблему без вашего участия.

Правило 2

Приходить в театр нужно за 30-45 минут до начала, чтобы успеть сдать одежду в гардероб и прихорошиться.

Согласно правилам этикета, если вы опоздали на спектакль, заходить в зал можно только во время антракта.

В филармонии не принято аплодировать между частями большого произведения, например, сонаты или симфонии – это считается грубым моветоном.

Правило 3

В театре не принято шуметь. Ситуация, когда драматический монолог прерывает шуршание этикетки или звук открывания газировки, довольно неудобна для актеров и зрителей. Лишние звуки сведут на нет все усилия людей на сцене.

Правило 4

В больших театрах есть правила вручения цветов артистам. К примеру, сотрудники могут собирать букеты в оркестровой яме и сами приносить их адресатам – в этом случае следует написать имя того, кому назначены цветы. В других театрах принято отправлять букеты актерам за кулисы. Заранее спросите, принято ли в театре лично вручать цветы актерам после представления.

Правило 5

Не бегите в гардероб, не дождавшись поклона артистов – это считается грубым нарушением правил этикета и серьезным проявлением неуважения.

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