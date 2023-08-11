Как вести себя в театре: правила этикета, соблюдение которых обязательно
Театральный этикет формировался на протяжении веков. Высокое искусство считалось прерогативой аристократов, поэтому обращали внимание на все аспекты: от одежды до манер.
Есть некоторые правилаа этикета, о которых зрители часто забывают. Можно ли вызвать актеров аплодисментами, если спектакль опаздывает и почему не стоит бежать в гардероб или во время поклонов – читайте в материале OBOZREVATEL.
Правило 1
Иногда аплодисменты являются проявлением невоспитанности: например, в ситуации, когда опоздание спектакля составляет не более 5-10 минут, а зрители начинают активно хлопать, вызывая актеров на сцену. Задержка обычно связана с форс-мажором, и организаторы решат проблему без вашего участия.
Правило 2
Приходить в театр нужно за 30-45 минут до начала, чтобы успеть сдать одежду в гардероб и прихорошиться.
Согласно правилам этикета, если вы опоздали на спектакль, заходить в зал можно только во время антракта.
В филармонии не принято аплодировать между частями большого произведения, например, сонаты или симфонии – это считается грубым моветоном.
Правило 3
В театре не принято шуметь. Ситуация, когда драматический монолог прерывает шуршание этикетки или звук открывания газировки, довольно неудобна для актеров и зрителей. Лишние звуки сведут на нет все усилия людей на сцене.
Правило 4
В больших театрах есть правила вручения цветов артистам. К примеру, сотрудники могут собирать букеты в оркестровой яме и сами приносить их адресатам – в этом случае следует написать имя того, кому назначены цветы. В других театрах принято отправлять букеты актерам за кулисы. Заранее спросите, принято ли в театре лично вручать цветы актерам после представления.
Правило 5
Не бегите в гардероб, не дождавшись поклона артистов – это считается грубым нарушением правил этикета и серьезным проявлением неуважения.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о правилах ресторанного этикета, которые позволят не чувствовать себя некультурным за столом.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.