Как вести себя в автобусе: элементарные правила этикета

Люди, которые хоть раз путешествовавшие на автобусе, сталкивались с проблемой, когда пассажиры нарушали очевидные правила этикета и этим мешали другим. В любой ситуации следует помнить о нормах, которые обеспечат приятную атмосферу и помогут избежать неловких моментов.

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Настоящая воспитанность проявляется в необычных и экстренных ситуациях. OBOZREVATEL составил список правил, которые должен соблюдать каждый пассажир во время продолжительной поездки на автобусе.

Багаж

Основной багаж нужно ставить в специальный отдел в автобусе, а в салон брать только то, что может пригодиться во время поездки. Заранее продумайте содержимое ручной клади, чтобы в дороге это не мешало человеку, сидящему рядом. На верхние полки следует класть только легкие вещи, чтобы они не выпали на других.

Личное пространство

Каждый человек имеет свое личное пространство, поэтому постарайтесь во время поездки избегать физического контакта, не разговаривайте слишком громко и слушайте музыку или смотрите фильмы только в наушниках.

Если вы хотите познакомиться с пассажиром, то вежливо и с улыбкой начните разговор, но если вы видите, что человек неохотно идет на контакт, то лучше оставить его в покое.

Еда, духи

Пожалуй, самая распространенная проблема при поездках в автобусе – это перекусы. Берите с собой продукты, не имеющие резкого запаха, потому что кое-кого даже может истощить. Лучше есть на улице во время остановки, так вы точно никому не будете мешать.

Также не используйте духи с резким насыщенным ароматом, если собираетесь в поездку. К примеру, у вашего соседа может быть на них аллергия.

Поднимайте спинку кресла, когда выходите из автобуса

Если вы решили выйти на улицу во время остановки, то не забывайте приподнять спинку кресла в то положение, в каком она была изначально. Потому что это может мешать другим пассажирам.

Дети

Маленькие дети еще не понимают всех правил поведения, поэтому могут своими действиями мешать другим людям в автобусе. Перед поездкой проведите с ними разговор и подготовьте их к тому, что вам предстоит длительная поездка с другими пассажирами и нужно себя вести вежливо.

Также продумайте чем занять ребенка в автобусе, возьмите его игрушки или скачайте любимый мультфильм.

Не мешайте водителю

Водителя нельзя отвлекать от поездки, обращайтесь к нему только в тех случаях, когда вопрос нельзя отложить до следующей остановки. Водитель отвечает за безопасность всех пассажиров, поэтому будьте вежливы с ним и с пониманием относитесь к тому, когда он не может выполнить вашу просьбу.

Ранее OBOZREVATEL публиковал правила этикета, где рассказал, как сделать кому-то деликатное замечание и не обидеть.

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