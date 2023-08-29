Как вести себя на похоронах: негласные правила, которые следует помнить

Печальная реальность жизни в том, что иногда нам приходится посещать похороны и прощаться с близкими и дорогими нам людьми. От боли утраты можно потерять контроль над собой и начать проявлять свои чувства очень сильно. Конечно, все поймут такие проявления и окажут необходимую поддержку. Но правила этикета могут помочь удержать себя в руках.

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OBOZREVATEL рассказывает об основных принципах поведения во время прощальной церемонии. Сразу скажем о главном – нужно относиться ко всему происходящему с пониманием и сочувствием. Сложные моменты нуждаются в проявлениях эмпатии – это важно помнить прежде всего.

Не исправляйте чужое поведение

Люди могут искать утешения своему горю в разных способах, которые могут казаться лично вам странными – от соблюдения каких-либо примет до несдержанного поведения. Не пытайтесь вернуть того, кто ведет себя, по вашему мнению, неподобающе в норму. Все мы проявляем себя по разному и каждый имеет право выразить свои эмоции наиболее приемлемым для себя способом.

Узнайте все нюансы заранее

Во время прощания важно не доставлять людям лишних хлопот. Поэтому постарайтесь узнать всю нужную информацию заранее. Где будет проходить церемония, кто приглашен на поминки, как добираться до кладбища, по какому обряду проведут похороны, какие цветы приносить, уместно ли будет заказать венок – все эти детали лучше уточнить накануне.

Предлагайте помощь

Не пытайтесь утешить человека в горе – это все равно не сработает в данный момент. Хотя слова сочувствия непременно говорите. Вместо этого предложите свою помощь. Спросите, чем можете быть полезны. Если вас о чем-то попросили, приложите все усилия, чтобы выполнить эту просьбу. Разгрузить от каких-то хлопот того, чей мир только что перевернулся, будет уместнее, чем говорить банальные фразы типа "держись" или "время лечит" – о последнем словосочетании лучше вообще забыть, оно абсолютно бестактно.

Не перетягивайте внимание на себя

Во время церемонии прощания близкие люди часто по очереди произносят прощальную речь. Не превращайте ее в собственный бенефис. Постарайтесь говорить не дольше одной минуты и продумайте, что вы скажете заранее. Говорить лучше от себя и постараться избегать лишнего пафоса. Хорошим решением будет поделиться теплым воспоминанием об умершем. Ваша задача – выразить искренние чувства, а не произвести впечатление. Постарайтесь от нее не отходить.

Как вести себя на похоронах

Если вы не знаете похоронных ритуалов, просто следите за другими и повторяйте их действия.

Оденьтесь в темную одежду сдержанного фасона. Позаботьтесь о том, чтобы наряд соответствовал погоде.

Возьмите с собой воду, что-то успокаивающее, салфетки – все, что понадобится вам, если вы начнете проявлять эмоции, или кому-то другому.

Переведите телефон в беззвучный режим и держите его в сумке или кармане на протяжении всей церемонии.

В похоронной процессии все идут позади гроба. Соблюдайте это правило.

Каждый участник прощания бросает на гроб горсть земли. Не отказывайтесь от этого обряда.

Во время погребения воздерживайтесь от посторонних разговоров и не пытайтесь шутить.

Если на поминальном обеде будут подавать поминальное блюдо (для православных христиан это коливо, но могут быть и другие варианты), его нужно попробовать первым.

Во время поминовения выпивают, не чокаясь бокалами или рюмками.

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