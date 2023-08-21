Что нельзя делать на свадьбе: правила этикета, которые постоянно нарушают

Свадьба – всегда радостный и волнующий момент. В каждой культуре существуют свои свадебные традиции и ритуалы, однако есть и общепринятые нормы этикета, которыми не следует пренебрегать.

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Все начинается с приглашения – если вы не сможете прийти на церемонию или банкет, предупредите об этом заранее. Можно ли просто отправить подарок, если вы не хотите идти на празднование и какие правила дресс-кода нужно соблюдать – читайте в материале OBOZREVATEL.

Ответ на приглашение

У молодоженов перед свадьбой много дел и забот: нужно договориться о ресторане, количестве мест, выбрать меню, заказать напитки… Если вы заранее знаете, что не сможете присутствовать на банкете – сообщите об этом как можно быстрее. Не откладывайте до последнего. В случае непредвиденных обстоятельств можно не звонить по телефону, а отправить сообщение с извинениями.

Подарки

Согласно правилам этикета, вы можете отправить подарок паре, даже если не присутствуете на праздновании.

Дресс-код

Если пара в приглашении указала тематику свадьбы и обозначила дресс-код, старайтесь придерживаться указанных цветов. Предупредите заранее, если по какой-либо причине вы не смогли найти платье соответствующего стиля или цвета. Просто прийти без должного наряда в случае наличия дресс-кода – моветон.

Плюс один гость

Если в приглашении на свадьбу указано только ваше имя и нет примечания "+1 гость" – не стоит без предупреждения приводить на праздник еще кого-то. Стоимость каждого места, как правило, высока, а неожиданные гости – это дополнительные расходы. Приводить на праздник еще одного гостя без предупреждения очень невежливо.

Пунктуальность

Не опаздывайте. Время приглашения – это время начала церемонии, а не прибытия гостей. Если написано, что свадьба начнется в 17:00 – приезжайте на локацию на 5-10 минут раньше. Опаздывая, вы рискуете прервать процесс церемонии.

Этика за столом

Церемония прошла, вас посадили за стол. Не стоит ограничивать свой круг общения только сидящими рядом. Общайтесь со всеми гостями в течение вечера. Не злоупотребляйте алкоголем.

Танцы и развлечения

Звездами на свадьбе являются молодожены – на них должно быть сосредоточено все внимание. Не пытайтесь вести себя слишком громко или нескромно. Не привлекайте внимание громкими выкриками, не перебивайте гостей, когда они говорят тосты, не танцуйте слишком откровенные танцы. Ведите себя в рамках приличия.

Тосты

Тосты должны быть уместными и искренними. Черный юмор в свадебных речах вряд ли кто-нибудь оценит. Не выхватывайте микрофон вне очереди и не провозглашайте тосты, если вас об этом не просили.

Можно ли одевать белый наряд на свадьбу

Белый обычно считают цветом невесты. Надеть белый наряд можно в двух случаях: если этот цвет указан в дресс-коде или если вы заранее обсудили этот вопрос с невестой и она не против. Исключениями являются белые мужские рубашки – они всегда уместны на свадьбах.

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