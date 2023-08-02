Как вести себя на пляже: правила этикета, о которых знают не все
Правила этикета действуют в любом общественном месте и пляж – не исключение. Конечно, на отдыхе хочется расслабиться, однако не следует забывать об элементарной воспитанности и нормах поведения.
Некоторые правила пляжного этикета четко регламентированы. Как вести себя летом у водоемов – читайте в материале OBOZREVATEL.
Правило 1
Не стряхивайте песок со своего покрывала, когда вокруг вас десятки других отдыхающих. Песок разлетится повсюду и создаст множество неудобств. Отойдите подальше, найдите уединенное место и только там стряхните песчинки.
Правило 2
В курортных городках отдыхающие часто ходят в пляжной одежде по улицам и даже заходят в нее в магазины или рестораны. Соблюдайте правила дресс-кода: не следует носить купальники за пределами пляжа
Правило 3
Музыку в общественных местах следует слушать в наушниках. Уважайте свободу и отдых других. Люди приходят на пляж, чтобы расслабиться на природе в спокойной обстановке, а для громкой музыки есть дискотеки.
Правило 4
Не спорьте со спасателями. Иногда создается впечатление, что береговая охрана слишком придирчива и бдительна, но игнорировать их советы нельзя. Если спасатель предостерегает от необдуманных действий и не советует заплывать за буйки – не игнорируйте его просьбы и не устраивайте ссор.
Правило 5
Проверьте, можно ли купаться на пляже с домашними животными. Если да – убирайте за своим любимцем. Не следует загрязнять побережье экскрементами.
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