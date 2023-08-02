Как вести себя на пляже: правила этикета, о которых знают не все

Правила этикета действуют в любом общественном месте и пляж – не исключение. Конечно, на отдыхе хочется расслабиться, однако не следует забывать об элементарной воспитанности и нормах поведения.

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Некоторые правила пляжного этикета четко регламентированы. Как вести себя летом у водоемов – читайте в материале OBOZREVATEL.

Правило 1

Не стряхивайте песок со своего покрывала, когда вокруг вас десятки других отдыхающих. Песок разлетится повсюду и создаст множество неудобств. Отойдите подальше, найдите уединенное место и только там стряхните песчинки.

Правило 2

В курортных городках отдыхающие часто ходят в пляжной одежде по улицам и даже заходят в нее в магазины или рестораны. Соблюдайте правила дресс-кода: не следует носить купальники за пределами пляжа

Правило 3

Музыку в общественных местах следует слушать в наушниках. Уважайте свободу и отдых других. Люди приходят на пляж, чтобы расслабиться на природе в спокойной обстановке, а для громкой музыки есть дискотеки.

Правило 4

Не спорьте со спасателями. Иногда создается впечатление, что береговая охрана слишком придирчива и бдительна, но игнорировать их советы нельзя. Если спасатель предостерегает от необдуманных действий и не советует заплывать за буйки – не игнорируйте его просьбы и не устраивайте ссор.

Правило 5

Проверьте, можно ли купаться на пляже с домашними животными. Если да – убирайте за своим любимцем. Не следует загрязнять побережье экскрементами.

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