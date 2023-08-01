Как правильно сушить зонтик: правила этикета

Есть в этикете правила, о которых многие даже не догадываются – у примеру, как правильно сушить зонтик. Казалось бы, алгоритм простой: откройте мокрый зонтик на полу и подождите пока он высохнет. Однако здесь есть множество нюансов.

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OBOZREVATEL разбирался, как правильно сушить зонтик в офисе, в гостях, в театре или в ресторане. В европейских странах, кстати, мокрые зонтики обычно просто бросают на пол прямо на пороге.

Как не советуют сушить зонтик

Неправильная сушка приведет к повреждению ткани и купола. Материал начнет провисать и утратит свои свойства.

Зонтик пропитывают специальными гидрофобными средствами, отталкивающими влагу. При сушке в открытом виде ткань будет провисать под своим весом и растягиваться – это снизит защитные свойства.

Специалисты советуют сушить зонтик в частично открытом положении – так материал сохранит прочность и гидрофобные свойства.

Есть три основных правила сушки зонтика:

Нельзя сушить зонтик на солнце – солнечные лучи могут привести к потускнению и обесцвечиванию. Не следует класть влажный зонтик на полку или в чехол в сложенном виде – на материале может появиться плесень. Нельзя держать зонтик рядом с нагревательными приборами и батареями.

Как сушить зонтик

Зонтик можно повесить на крючок, дверную ручку или вешалку. Материал должен проветриваться со всех сторон.

Единственное исключение – изделия с металлическими спицами. Их нужно полностью открыть и оставить в таком виде на 20-30 минут.

Сушить зонтик нужно до конца, чтобы предотвратить появление плесени, затхлого запаха и пятен.

Правила для официальных мероприятий

Согласно правилам этикета, придя в гости, нужно спросить у хозяев, куда положить мокрый зонтик.

В офисе об этом следует спрашивать у собеседника или на рецепции, в ресторане – у официанта или менеджера, а в театре – у администратора или персонала.

Обычно в офисах предусмотрена специальная стойка, куда можно поставить зонтики.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о правилах ресторанного этикета, которые позволят не чувствовать себя некультурным за столом.

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