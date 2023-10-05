Как вести себя на корпоративе: правила этикета, которые не все знают

Деловой этикет включает в себя не только правила ведения переговоров, особенности рабочей переписки и нюансы общения с руководством. Важно также уметь себя вести на корпоративе и на бизнес-ланчах.

Конечно, корпоратив – время для расслабления и отдыха. OBOZREVATEL собрал важнейшие правила этикета, о которых знают немногие.

Правило 1

Есть популярная шутка: идя на корпоратив, помните, что вам с этими людьми еще работать. Некоторые работники стараются постоянно избегать корпоративных мероприятий, боясь опозориться. Специалисты по этикету говорят, что отказ от корпоратива также может отразиться на вашей репутации. Не бойтесь показать себя с забавной стороны, например, потому что вы не слишком профессионально умеете танцевать. Корпоратив – отличная возможность наладить неформальные связи – просто будьте собой.

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Правило 2

Корпоратив – мероприятие неформальное, но не заставляйте себя ждать. Старайтесь не опаздывать. Чаще именно в начале мероприятия руководство говорит короткую речь, и будет очень невоспитанно, если вы ворветесь в зал, прервав чьи-то приветственные слова.

Правило 3

Помните об алкогольном этикете. Пейте в меру. Не смешивайте напитки и не употребляйте слишком много просто "за компанию". Именно в состоянии алкогольного опьянения становится сложно контролировать свое поведение – и можно наделать (или наговорить) немало глупостей, о которых потом будете жалеть.

Правило 4

Не начинайте есть до тех пор, пока все не сядут за стол – если это традиционный банкет. Не следует сразу накладывать на тарелку много салатов, горячих блюд и закусок. Абсолютный моветон – забирать остатки пищи себе в сумочку.

Правило 5

На корпоративе следует придерживаться дресскода – обычно это официально деловой стиль. Женщинам рекомендуют отказаться от декольте и слишком коротких мини. Откровенную одежду следует оставить для других событий – вы пришли не обольщать коллег или шефа. Правила дресс-кода зависят от места проведения мероприятия. Для загородных баз отдыха можно выбрать джинсы и белый свитер, а вот для ужина в ресторане подойдет скромное вечернее платье для женщин или классическая рубашка и брюки для мужчин.

Правило 6

Поговорим о "правиле +1". Прийти на корпоратив с партнером можно только в том случае, если об этом прямо указано в приглашении. Иначе вы проявите неуважение к коллегам и руководству.

Правило 7

В эпоху дистанционной работы коллеги могут годами работать в одной компании, зная друг друга только через видеосвязь. Фактически личное знакомство происходит именно на корпоративе. Поэтому следует напомнить правила знакомства. Можно подойти и представиться следующим образом: "Привет, я Елена, менеджер по оптимизации. Мы общались по проекту...". Вежливый сотрудник представится в ответ.

Правило 8

Коллеги могут быть близкими друзьями, но не всегда. Помните, что корпоратив проходит в кругу коллег, а не друзей, поэтому лучше избегать лексикона, что может испортить деловую репутацию.

Правило 9

Не стоит также вести себя как серая мышка, старайтесь не сидеть тихонько в углу зала, игнорируя танцы, тосты и развлечения. Просто будьте собой и не стесняйтесь присутствовать на празднике.

Правило 10

Бывает, что руководители позволяют себе полностью расслабиться на корпоративе: выпив лишнего, они начинают говорить не очень корректные вещи. В таком случае оцените ситуацию: возможно, лучше заблаговременно покинуть мероприятие, чтобы не попасть "под горячую руку".

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