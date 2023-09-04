Можно ли 'припудривать носик' в ресторане: правила этикета

Посетить кафе или ресторан – это хороший способ провести вечер и отдохнуть, но большинство людей забывают о правилах этикета и допускаются ошибок. Это касается не только того, как пользоваться столовыми приборами, но и того, можно ли подправлять макияж за столом.

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Необходимо соблюдать нормы этикета, чтобы не мешать другим в ресторане и не создавать неуютную атмосферу. Издание "Украинки" опубликовало правила, которые женщины часто нарушают при посещении таких заведений.

Нельзя "припудривать носик" за столом

Если вам нужно подправить макияж, то это не стоит делать за столом. Для этого есть туалетная комната, где можно спокойно сделать все, что нужно. Даже если вы быстро хотите накрасить губы, то все равно выйдите в специальное место.

Не стоит рассказывать о причине, почему вам нужно выйти из-за стола

Когда вам звонят по телефону, вы хотите курить или вам просто нужно выйти в туалет, то не нужно всем об этом рассказывать. Достаточно сказать, что вам нужно ненадолго отойти. Так, вы не привлечете к себе лишнего внимания.

Не кладите на стол телефон

Сумка, кошелек, телефон, очки или другие вещи нельзя класть на стол. Для этого есть отдельный стул или вы можете положить сумку за собой. Если это рюкзак или портфель, положите его на пол под стол.

Если вы ожидаете важный звонок, то необходимо поставить телефон на беззвучный режим и предупредить об этом других, а на не срочные звонки отвечайте уже после встречи.

Не создавайте толпу у стола

Если вы пришли в кафе большой компанией, то нужно помнить одно правило – заходить за стол нужно с левой стороны, а выходить с правой. Так, у вас не возникнет неудобная ситуация, когда другим нужно вставать и ждать, пока все сядут или выйдут.

Ранее OBOZREVATEL публиковал правила этикета, которые помогут правильно есть суши.

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