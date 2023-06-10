Как вернуть яркий цвет черной раковине: способы избавиться от налета и тусклости

Черная раковина выглядит минималистично, изысканно и современно. Однако многие отказываются от сантехники темного цвета из-за ее непрактичности. Жесткая водопроводная вода имеет высокое содержание солей кальция и магния, которые, оседая, образуют известковый налет. При постоянном контакте с разными поверхностями соли оседают не только сверху, но и со временем проникают внутрь материала, повреждая его структуру.

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Белый осадок визуально очень портит черную сантехнику. Издание Porady Interia опубликовало лучшие советы, которые помогут вернуть блеск темной раковине.

Лимонный сок

Агрессивные химические вещества могут повредить поверхность, поэтому лучше использовать эффективные и экологичные средства. При неглубоком известковом налете поможет лимонный сок. Нужно выдавить сок на губку и промыть поверхность. Блеск и приятный аромат гарантированы.

Сода

Пищевая сода справится с более сложными загрязнениями и отложениями. В небольшой емкости смешайте 1 столовую ложку соды и 1 стакан воды. Смочите в растворе губку и тщательно отожмите. При чистке будьте осторожны, чтобы не поцарапать нежную текстуру раковины абразивными частицами.

Средство для мытья посуды

На кухне лучше использовать обычное средство для мытья посуды, которое быстро справится с жирными и засохшими пятнами от еды. Нанесите немного средства на влажную губку, тщательно промойте раковину и протрите сухой тряпкой, чтобы не осталось разводов.

Уксус и растительное масло

В сети набирает популярность лайфхак с уксусом и растительным маслом.

Налейте ½ стакана уксуса в бутылку с распылителем и побрызгайте на загрязненную раковину.

Положите на кран ватный диск, смоченный в уксусе, и закрепите его резинкой, чтобы он не упал. Капля растительного масла поможет отполировать раковину до блеска. Аккуратно очистите поверхность и смеситель, после чего высушите раковину бумажными полотенцами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какими средствами можно натереть сантехнику, чтобы поверхности сияли и отталкивали воду.

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