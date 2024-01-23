Как вернуть яркий черный цвет вещам: интересный лайфхак

Черная одежда – неизменная и всегда актуальная классика. Однако со временем эти вещи тускнеют и теряют привлекательный вид. Выцветшие черные ткани можно спасти с помощью простых и доступных компонентов.

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В первую очередь важно придерживаться принципов правильной стирки. Как вернуть цвет полинявшей одежды – читайте в материале OBOZ.UA.

Как стирать черную одежду

Первое правило стирки черных вещей знают все: темные ткани следует стирать отдельно от светлых. Это поможет предотвратить выцветание цвета.

Черную одежду можно предварительно замочить в уксусном растворе. Перед стиркой смешайте в емкости воду, ½ стакана белого уксуса и несколько ложек соли – это будет способствовать защите цвета. Для стирки в машинке пригодится сетчатый мешок, предотвращающий повреждение волокон.

Черную одежду не следует сушить на солнце, чтобы сохранить качество волокон и цвет.

Как спасти полинявшую одежду

Можно пойти по легкому пути и просто приобрести в магазине моющее средство, созданное специально для возвращения блеска черным тканям. Имеются также жидкости для защиты пигментов темных вещей. Однако обратите внимание: нужно обязательно соблюдать дозировку, указанную на этикетке, чтобы на черной одежде не появились пятна.

Можно приобрести красители – они более эффективны на натуральных тканях, таких как хлопок, лен или шелк. Специалисты рекомендуют смешать краситель с теплой водой – раствор впитается в волокна, и ткань приобретет естественный черный оттенок.

Есть и так называемые домашние лайфхаки. К примеру, пригодится кофе. Нужно только смочить ткань в крепком кофе или добавить чашку кофе в стиральную машину.

Чай также является эффективным природным красителем. Черную ткань следует замочить в заварке из натурального черного чая примерно на 30 минут.

Эксперты советуют и довольно необычный лайфхак. Шпинатная вода возвращает насыщенность черным вещам. Перед стиркой нужно замочить одежду в воде, где предварительно варился пучок шпината.

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