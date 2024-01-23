Как сделать шерстяные вещи более мягкими: эффективные способы

Натуральная шерсть – материал очень теплый. Но не для всех комфортный. Многие жалуются, что шерстяные свитера "кусаются". И из-за этого свойства отказываются от такого замечательного дополнения к своему зимнему гардеробу. Хотя на самом деле существует несколько способов сделать шерсть более мягкой.

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Чтобы снизить раздражение от этого материала понадобятся в основном подручные средства, которые можно найти, если не у себя дома, то в ближайшем магазине. OBOZ.UA собрал несколько эффективных лайфхаков.

Горчичный порошок

Это средство используют для смягчения шерсти на протяжении многих веков. Замачивание со жгучей горчицей помогает сделать материал более приятным для тела. Чтобы приготовить раствор нужной концентрации, возьмите таз, наполните его теплой водой и растворите в нем две столовые ложки горчичного порошка. В этой жидкости шерстяную вещь нужно оставить на час, а затем прополоскать, аккуратно отжать, разложить стекать на горизонтальной поверхности, а когда с вещи стечет вода, высушить ее. Лайфхак может не подойти для светлых вещей, ведь горчица может оставлять пятна.

Сода с нашатырным спиртом

Еще одно эффективное замачивание, которое может сделать шерсть более нежной, готовится из 10 литров теплой воды, чайной ложки пищевой соды и пяти капель нашатырного спирта. Все составляющие нужно тщательно перемешать, чтобы сода полностью растворилась. В этой жидкости вещь выдерживают 30-40 минут, после чего ее промывают холодной водой.

Уксус и соль

Уксус – одно из самых эффективных средств для уменьшения "кусачести" шерсти. Вспомогательным веществом в растворе служит поваренная соль. На 5 л прохладной воды необходимо брать по одной чайной ложке 9% уксуса и соли. Вещь погружают в этот раствор, прополаскивают в нем и оставляют на 30 минут. Завершает обработку промывка под проточной водой комнатной температуры.

Глицерин

Глицерин действует на шерсть так же эффективно, как уксус, но не дает специфического запаха. На каждый литр теплой воды добавьте 1 чайную ложку средства, тщательно перемешайте и выдержите в растворе шерстяные вещи те же 30 минут. Обработку завершайте полосканием.

Пропаривание с лимонной кислотой

Действие водяного пара тоже может смягчить свитер, особенно если использовать для процедуры подкисленную воду. Вам понадобятся утюг или отпариватель для одежды, большой кусок марли или другой ткани, превышающей размер одежды, и лимонная кислота. Разложите свитер или другой предмет из шерсти на гладильной доске, а утюг установите на режим "шерсть". Приготовьте раствор лимонной кислоты, добавив одну щепотку вещества на литр воды. Смочите в этом растворе марлю и хорошо отожмите ее. Накройте влажной вещь, которую хотите смягчить, и аккуратно, без нажатия, чтобы не растянуть, пройдитесь по ней несколько раз утюгом. Подкисленная вода должна превратиться в пар и глубоко проникнуть в волокна ткани. Когда обработаете вещь с одной стороны, переверните ее и повторите процедуру с другой.

Шампунь и кондиционер для волос

Косметика для ухода за сухими волосами или волосами, которые склонны к сечению кончиков, прекрасно смягчает шерсть. Также отличный эффект оказывает шампунь для животных с длинной шерстью. Добавьте в таз с теплой водой столовую ложку шампуня, прополощите шерстяную вещь в этом растворе, а затем достаньте, отожмите воду и нанесите на ткань кондиционер для волос. Оставьте средство действовать на 5 минут, затем прополощите и высушите шерстяной предмет.

Замораживание

Воздействие холода – один из лучших способов смягчить кусачую ткань. При низких температурах кончики ворсинок, которые и вызывают зуд, отпадают, и материал становится гораздо приятнее. Заверните шерстяную вещь в полиэтиленовый пакет и положите в морозилку на сутки. После этого достаньте вещь, дайте ей оттаять и просохнуть. Заодно промораживание убивает личинки моли в шерсти.

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