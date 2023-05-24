Как вернуть вещам идеальную чистоту: французский способ стирки

Возвратить вещам идеальную чистоту бывает непросто. Иногда не помогают даже дорогие порошки и отбеливатели. Специалисты рекомендуют попробовать интересный метод, который якобы используют француженки.

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На первый взгляд, этот способ может показаться несколько странным, ведь одним из ингредиентов является подсолнечное масло. И действительно, в этом методе можно усомниться. Не загрязнятся ли вещи еще больше, если добавлять в средство для стирки масло? Этот лайфхак активно приобретает популярность в соцсетях, однако единого мнения по поводу его эффективности нет. Одни говорят, что средство действительно помогает избавиться от сложных пятен, другие предостерегают: такие методы могут быть слишком рискованными. Подробнее о так называемом французском методе стирки – читайте в материале OBOZREVATEL.

Необходимые ингредиенты:

5 л воды

1 столовая ложка подсолнечного масла

1 столовая ложка отбеливателя

½ стакана стирального порошка.

Шаг 1. Наполняем емкость пятью литрами воды, ставим ее на плиту.

Шаг 2. Добавляем 1 столовую ложку подсолнечного масла, столовую ложку любого отбеливателя, 0,5 стакана стирального порошка. Тщательно перемешиваем и включаем плиту. Доводим раствор до кипения.

Шаг 3. Предварительно следует замочить вещи в холодной воде.

Шаг 4. Выключите огонь, опустите в раствор белье, предварительно замоченное в холодной воде. Затем накройте крышкой и ждите до полного остывания.

Шаг 5. После этого следует постирать вещи в стиральной машинке.

Эксперты уверяют, что этот лайфхак идеально подойдет для особенно грязных вещей, например для кухонных полотенец. Масло как компонент может размягчить старый жир. Эффективной такая стирка будет и для цветных вещей. Пользователи соцсетей говорят, что средство не влияет на цвет и не оставляет белые пятна на ткани. Масло необходимо для смягчения и частичной нейтрализации воздействия стирального порошка или отбеливателя на цветные ткани.

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