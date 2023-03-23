Как отбелить старые потускневшие полотенца: дешевый способ

Полотенца обычно недолго остаются белыми. Постоянное использование и частые стирки приводят к тому, что ткань становится серой или даже начинает желтеть.

Видео дня

Есть одно очень простое и эффективное средство, которое поможет отбелить старые потускневшие полотенца. Издание The Mirror рассказало детали.

В Facebook-сообществе поклонники миссис Хинч поделились дешевым средством, которое мгновенно отбелит обесцвеченные полотенца. Речь о пищевой соде. Те, кто уже попробовал этот лайфхак, говорят, что достаточно только одной стирки.

Вам понадобится:

пищевая сода

моющее средство

белый уксус (по желанию)

В емкость наливаем теплую воду, насыпаем ½ стакана соды и добавляем моющее средство. Для более тяжелых загрязнений можно использовать еще несколько столовых ложек уксуса.

Полотенца следует замочить в растворе на несколько часов, затем постирать обычным способом и прополоскать холодной водой. В средство для полоскания можно добавить выжатый лимонный сок.

Кстати, кухонное полотенце можно постирать в микроволновке. На 1 л воды понадобится 100 г отбеливающего средства. Замачиваем полотенце в емкости так, чтобы вода не полностью его покрывала. Накрываем крышкой, которую можно использовать в микроволновке и включаем среднюю мощность на 10-15 минут.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о японском способе, который поможет постирать кухонные полотенца без порошка.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.